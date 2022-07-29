Мужчина поджег дом приютившей его женщины в Павлодаре

Мужчину осудили на 4,5 года за поджог чужого дома в городе Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

16 сентября 2021 года в садоводстве «Мелиоратор» в Павлодаре полностью выгорел отдельно стоящий жилой газоблочный дом на площади 60 квадратных метров. Как оказалось, причиной пожара был поджог.

А совершил его мужчина, которого хозяйка дома пустила к себе бесплатно пожить. Поначалу гость помогал с огородом, но спустя месяц стал себя вести неадекватно. В сентябре 2021 года он пытался заставить женщину написать дарственную на его имя, угрожая сжечь все ее имущество.

Накануне поджигателю вынесли приговор. Он признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев.