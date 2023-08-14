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35-летний мужчина погиб от удара током во время ремонта водяного насоса в Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.



В отдел полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что в одном из сел региона в своем доме скончался мужчина.



Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что житель села, 1988 г.р. погиб от удара током во время ремонта водяного насоса. Отделом полиции по данному факту назначена экспертиза.



Проводится проверка всех фактов произошедшего.