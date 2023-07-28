Мужчину насмерть завалило землей в траншее в Акмолинской области

Мужчина погиб под земляными завалами в траншее в городе Акколе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

27 июля около 16:30 59-летний мужчина по договору с владельцем одного из домов в дачном массиве «Наука-1» в Акколе копал траншею для прокладывания водопроводной трубы во дворе дома.

При утрамбовке траншеи глубиной 2 метра произошел обвал верхней части земли. Мужчина, оставшись под завалами, скончался от полученных травм.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции Аккольского района.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Назначена судебно-медицинская экспертиза.