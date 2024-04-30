Посылка с наркотиками пришла в отделение «Казпочты» в Актюбинской области

Подробнее о ликвидации наркоканалов рассказали в КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Департамент КНБ по Актюбинской области сообщил о ликвидации международного канала поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений, передает Kazpravda.kz

Как сообщается, при получении посылки, оборудованной тайником с наркотиками каннабисной группы общим весом более 500 грамм, в отделении АО «Казпочта» задержан местный житель. Прошла операция по задержанию жителя Актобе, у которого изъяли более 2,5 кг психотропного вещества «мефедрон», что составляет около 10 тыс. разовых доз.

«В ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения подозреваемым к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправы. Задержанный намеревался организовать разветвлённую сеть распространения психотропных веществ в области», — рассказали в КНБ.

В пресс-службе добавили, что задержанные с санкции суда взяты под стражу. Проводятся досудебные расследования.

Также сегодня стало известно, что на участке контроля международных почтовых отправлений сотрудниками столичного департамента АФМ совместно с департаментом безопасности АО «Казпочта» была обнаружена коробка, прибывшая из Швеции, внутри которой находилось наркотическое вещество «гашиш».