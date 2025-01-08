Мужчина привязал себя к башенному крану в Таразе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в службу «112» Жамбылской области поступило сообщение о попытке суицида мужчины в Таразе, который привязал себя к башенному крану на уровне 4 этажа на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Жамбыла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

На место происшествия незамедлительно направились силы МЧС. Прибывшие спасатели и психологи провели беседу с мужчиной и отвлекли его внимание.

После чего спасатели, применив альпинистское снаряжение, спустили мужчину и передали сотрудникам полиции.