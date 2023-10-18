Мужчина «проспал» полтора миллиона тенге

История такова: молодой человек 24 лет в ночное время взял телефон своего сводного брата, спавшего в соседней комнате. Достоверно зная пароль по разблокировке сотового, он вошел в установленное на телефоне мобильное приложение одного из банков и оформил на брата кредит, сообщили в прокуратуре комплекса «Байконур».

Кредит, кстати, крупный, порядка полутора миллионов тенге. Далее поступившие в качестве кредита денежные средства злоумышленник перевел на свой расчетный счет, а в последующем их обналичил и распорядился по своему усмотрению.

Но гражданин не учел, что банковским приложением брат пользуется часто и быстро обнаружит, что перед банком у него появился крупный долг. Да и кто ночью с его телефона мог входить в приложение банка, тоже вычислить было несложно. В итоге в отношении сводного брата потерпевшего возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.