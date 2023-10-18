Мужчина «проспал» полтора миллиона тенге

Общество
16
Наталья Денисова

Пока гражданин Н. глубокой ночью видел третий сон, на его имя в банке оформляли крупный кредит.

История такова: молодой человек 24 лет в ночное время взял телефон своего сводного брата, спавшего в соседней комнате. Достоверно зная пароль по разблокировке сотового, он вошел в установленное на телефоне мобильное приложение одного из банков и оформил на брата кредит, сообщили в прокуратуре комплекса «Байконур».

Кредит, кстати, крупный, порядка полутора миллионов тенге. Далее поступившие в качестве кредита денежные средства злоумышленник перевел на свой расчетный счет, а в последующем их обналичил и распорядился по своему усмотрению.

Но гражданин не учел, что банковским приложением брат пользуется часто и быстро обнаружит, что перед банком у него появился крупный долг. Да и кто ночью с его телефона мог входить в приложение банка, тоже вычислить было несложно. В итоге в отношении сводного брата потерпевшего возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

#кредит #банки #родственник

Популярное

Все
Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над финнами
Впереди – турниры в Испании
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
135 лет назад Абай написал стихотворение «Желсіз түнде жарық ай»
От смены платформы результат не меняется?
Сельское хозяйство: проблемы и перспективы
В эскизе – одно, на деле – другое
Чтобы смеха и слез было поровну
Сад камней Қоңыр адыр
Мечты сбываются!
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Горизонты для дронов
Никогда не опускать руки
Ранившую ножницами сотрудницу турфирмы клиентку задержали в Алматы
Вектор на демократизацию остается неизменным
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Полицейские Уральска «по горячим следам» вернули владельцу угнанный автомобиль
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

В эскизе – одно, на деле – другое
Уборку снега из будущего оплатил акимат в Павлодарской обла…
Наркотики на 10 млн тенге нашли у 18-летнего жителя Мангист…
Важно обеспечить сохранность объектов ЮНЕСКО в Казахстане –…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]