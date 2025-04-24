Мужчина развращал алматинскую школьницу: суд вынес приговор

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Правонарушителя приговорили к 7 годам заключения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гражданин, совершивший безнравственные действия, привлечен к уголовной ответственности

Прокуратурой Медеуского района начато досудебное расследование в отношении жителя Туркестанской области, который совершил развратные действия в отношении 12-летней школьницы из Алматы.  

Следствием было установлено, что мужчина, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой – ученицей 6 класса одной из гимназий Алматы.  

Впоследствии, в ходе видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера, выражавшиеся в непозволительных предложениях интимного характера.  

«Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 124 УК РК «Развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста». Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы», – уточнили в надзорном органе.  

Приговор вступил в законную силу.

#Алматы #приговор #прокуратура #разврат

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