Правонарушителя приговорили к 7 годам заключения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гражданин, совершивший безнравственные действия, привлечен к уголовной ответственности

Прокуратурой Медеуского района начато досудебное расследование в отношении жителя Туркестанской области, который совершил развратные действия в отношении 12-летней школьницы из Алматы.

Следствием было установлено, что мужчина, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой – ученицей 6 класса одной из гимназий Алматы.

Впоследствии, в ходе видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера, выражавшиеся в непозволительных предложениях интимного характера.

«Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 124 УК РК «Развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста». Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы», – уточнили в надзорном органе.

Приговор вступил в законную силу.