Мужчина умер возле ТРЦ в Астане
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
В департаменте полиции Астаны прокомментировали смерть мужчины возле торгово-развлекательного центра, передает корреспондент Kazpravda.kz
Сегодня утром на канал 102 поступил вызов о том, что возле торгово-разлекательного центра «Азия парк» обнаружен труп.
«На месте происшествия факт подтвердился. Полицейские обнаружили труп 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.