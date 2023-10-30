Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзу этапа Кубка мира
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Это первая медаль команды Казахстана в новом сезоне
Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в канадском Монреале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
"Наши спортсмены показали третий результат в эстафете (5000 метров)", - отметили в НОК.
Бронзовую награду стране принесли Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев.
Первыми на финише были спортсмены из Китая. Канада завоевала "серебро".
Это первая медаль команды Казахстана в новом сезоне, добавили в НОК.