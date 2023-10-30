Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзу этапа Кубка мира

Это первая медаль команды Казахстана в новом сезоне

Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в канадском Монреале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

"Наши спортсмены показали третий результат в эстафете (5000 метров)", - отметили в НОК.

Бронзовую награду стране принесли Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев.

Первыми на финише были спортсмены из Китая. Канада завоевала "серебро".

Это первая медаль команды Казахстана в новом сезоне, добавили в НОК.