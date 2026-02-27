Фото: пресс-служба НОК РК

Бронзовую награду саблистки завоевали в командных соревнованиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Кайша Жаныбек, Адама Серикбай, Наргиз Сайдуллаева и Адиля Рсалина дошли до полуфинала ЧА. В этом раунде казахстанки уступили Узбекистану со счётом 37:45, став в итоге обладательницами «бронзы».

Победу одержал Китай. Узбекистан финишировал вторым. Япония, как и сборная РК, завершила чемпионат на третьей строчке.