Женская сборная Казахстана по фехтованию завоевала «бронзу» на юниорском ЧА

Спорт
134
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстанки уступили Узбекистану со счётом 37:45

Фото: пресс-служба НОК РК

Бронзовую награду саблистки завоевали в командных соревнованиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Кайша Жаныбек, Адама Серикбай, Наргиз Сайдуллаева и Адиля Рсалина дошли до полуфинала ЧА. В этом раунде казахстанки уступили Узбекистану со счётом 37:45, став в итоге обладательницами «бронзы».

Победу одержал Китай. Узбекистан финишировал вторым. Япония, как и сборная РК, завершила чемпионат на третьей строчке.

 

#чемпионат #бронза #юниоры #фехтование

