Спорт
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске прошел республиканский чемпионат по легкой атлетике среди спорт­сменов с нарушением слуха, который проводится в нашей стране уже более двадцати лет, сообщает областное управление физкультуры и спорта.

Фото: акимат ВКО

В этом году в стартах, организованных на базе легкоатлетического манежа имени олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, собрались команды из Алматы, Шымкента, Семея, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей. Всего почти 80 спорт­сменов, в том числе серебряный призер чемпионата страны Кожаберды Султанов из Актау и многократная победительница различных турниров Акерке Айткалиева.

По итогам соревнований лидером стала команда из Актюбинской области, у нее пять золотых медалей и одна серебряная. Вторую позицию заняли спортсмены, представляющие Алматы, а третью – из Мангис­тауской области.

