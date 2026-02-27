Лаура Алмаганбетова и Зейнеп Баянова стали победительницами турнира по борьбе в Албании

Спорт
89

Сборная Казахстана по борьбе отметилась очередными медалями на рейтинговом турнире в Тиране (Албания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Первые золотые медали престижных соревнований стране принесли Лаура Алмаганбетова и Зейнеп Баянова.

Баянова выиграла турнир в категории до 50 килограммов. В финале она оказалась сильнее Приянши Пражапат (Индия).

Алмаганбетова стала лучшей в категории до 55 килограммов, победив в решающей схватке Лилию Маланчук (Украина).

С "бронзой" завершили выступление вольники Азамат Даулетбеков (до 92 кг) и Ризабек Айтмухан (до 97 кг).

 

#турнир #победа #борьба #медали

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
От диалога – к конкретным проектам
Алматы становится центром горного туризма
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Что делать, если вы опоздали на поезд
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Стать частью мирового культурного наследия
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
Образование – ключевая ценность
В Акорде встретили Президента Сербии
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Новые подходы к гендерной и семейной политике
Аида Балаева: В новой Преамбуле впервые права и свободы человека обозначены как главный приоритет государства
Замуж больше ни ногой
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Лидерами стали актюбинцы
Подписаны контракты с Zuffa Boxing
Наш квартет в мировой теннисной элите
Счет побед – в нашу пользу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]