Сборная Казахстана по борьбе отметилась очередными медалями на рейтинговом турнире в Тиране (Албания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Первые золотые медали престижных соревнований стране принесли Лаура Алмаганбетова и Зейнеп Баянова.

Баянова выиграла турнир в категории до 50 килограммов. В финале она оказалась сильнее Приянши Пражапат (Индия).

Алмаганбетова стала лучшей в категории до 55 килограммов, победив в решающей схватке Лилию Маланчук (Украина).

С "бронзой" завершили выступление вольники Азамат Даулетбеков (до 92 кг) и Ризабек Айтмухан (до 97 кг).