Подписаны контракты с Zuffa Boxing
Абзал Камбар
Известные казахстанские боксеры-профессионалы Данияр Елеусинов и Иван Дычко подписали контракты с промоутерской компанией Zuffa Boxing.
Это амбициозный проект главы UFC (лучшей бойцовской лиги мира) Даны Уайта и советника при королевской канцелярии Саудовской Аравии в ранге министра Турки Аль аш-Шейха, нацеленный на полную реформацию индустрии. Уайт намерен внедрить в боксе жесткую централизованную модель управления, успешно опробованную в октагоне.
Базирующаяся в Лас-Вегасе (США) организация ставит целью «починить» систему профессиональных боев. Для казахстанцев вхождение в ростер Zuffa Boxing – это прямой выход на топовые арены мира.