Фото: Kazpravda.kz

Это амбициозный проект главы UFC (лучшей бойцовской лиги мира) Даны Уайта и советника при королевской канцелярии Саудовской Аравии в ранге министра Турки Аль аш-Шейха, нацеленный на полную реформацию индустрии. Уайт намерен внедрить в боксе жесткую централизованную модель управления, успешно опробованную в октагоне.

Базирующаяся в Лас-Вегасе (США) организация ставит целью «починить» систему профессиональных боев. Для казахстанцев вхождение в ростер Zuffa Boxing – это прямой выход на топовые арены мира.