Вчера в Астане в Центральном зале Государст­венной концертной организации «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой была представлена праздничная программа «Әлқисса-Нұрғиса», посвященная 100-летию со дня рождения композитора, дирижера, кюйши, Халық Қаһарманы Нургисы Тлендиева. Этот концерт дал старт праздничным мероприятиям в честь юбилея выдающегося музыканта.

фото предоставлено Казахконцертом им. Р. Баглановой

В знак признательности и уважения к творческому наследию Нургисы Тлендие­ва на сцену вынесли корзину цветов от имени Главы государства. Масштабное зрелищное мероприятие посетила министр культуры и информации Аида Балаева.

Открыл концертную программу празднично-торжественный «Күй шашу» в исполнении лауреатов респуб­ликанских и международных конкурсов Абая Койшыбаева, Дастана Казкена, Арсена Турсына, Нургали Ашимхана в сопровождении фольклорно-этно­графического оркестра «Отырар сазы» и симфонического оркестра Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева. Дирижировала сборным оркестром дочь прославленного композитора Динзухра Тлендиева.

Произведения Нургисы Тлендиева по праву вошли в золотой фонд казахской музыки. Публика тепло принимала каждый номер программы – будь то отрывки из больших симфонических полотен мастера или знакомые каждой казахской семье песенные мелодии.

О любви казахстанцев к творчеству выдающегося композитора можно судить хотя бы по такому факту: его песни настолько покоряли сердца людей, что многие и не подозревали, что это песни Тлендиева, и считали их народными. Слушатели наизусть знают строки из ставших популярными произведений и всегда с удовольствием подпевают солистам.

В исполнении хоровой капеллы им. Б. Байкадамова, а также заслуженных деятелей РК, лауреатов республиканских и международных конкурсов Азамата Желтыргузова, Жубаныша Жексена, Светланы Айтбаевой, Нуржана Жанпеисова, Фархата Кубиева, Назерке Омирбаевой, Фирузы Рахметовой, Нургалыма Аманбая прозвучали известные композиции Нургисы Тлендиева. Среди них – «Анам сенсің туған жер», «Махамбет», «Құстар әні», «Куә бол», «Жүрегім менің», «Ақ құсым»...

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в течение года во всех регионах Казахстана запланировано около ста мероприятий, посвященных юбилею Нургисы Тлендиева, – выставки, концерты, конкурсы и фестивали. Юбилейная дата выдаю­щегося казахского музыканта будет отмечаться не только в нашей стране, но и на международном уровне – под эгидой таких авторитетных организаций, как ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ.

Среди ключевых событий юбилейной программы – концерт, посвященный 100-летию Нургисы Тлендиева, который состоится в рамках Дней культуры Казахстана во Франции в штаб-квартире ЮНЕСКО. В США, в легендарном Карнеги-холле, также пройдут концерт и выставка, а в Пекине зрители услышат его произведения на концерте «Құстар қайтып барады».