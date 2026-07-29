Еще четыре села в Казахстане отказались от алкоголя

Событие
Дана Аменова
специальный корреспондент

В этих населённых пунктах Мангистауской области проживает более 2,6 тыс. человек

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В рамках реализации проекта «Айқын нәтиже» по инициативе прокуратуры Бейнеуского района села Есет, Толеп, Турыш и Тажен вошли в число «Безалкогольных сел», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В указанных населённых пунктах проживает более 2,6 тыс. человек, которые поддержали инициативу, направленную на создание благополучной среды.

В рамках проекта жители и предприниматели населённых пунктов на добровольной основе отказались от реализации и употребления алкогольной продукции, объединив усилия для создания безопасного общества.

Инициатива направлена на укрепление общественного порядка, профилактику правонарушений, бытового насилия и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также на формирование среди жителей культуры здорового образа жизни.

Реализация подобных инициатив способствует повышению ответственности граждан за сохранение порядка в своих населённых пунктах.

#алкоголь #Мангистау #отказ #села

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