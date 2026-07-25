Люблю тебя, Сарыарка!

Культура
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Кокшетау в областном музее литературы и искусства проходит выставка Владимира Быстрицкого «Сарыарка». На полотнах – бескрайние степные просторы, перемежающиеся с сопками и перелесками под высоким небом – то бездонно голубым, то затянутым низкими дождевыми облаками. Главные герои этих степных пейзажей – лошади.

фото автора

Небольшие косяки, с настороженным любопытством глядящие с картин на посетителей, табуны, стремительно уходящие вдаль, одиноко застывшие кони, кобылы с жеребятами – каждый сюжет наполнен жизнью и вызывает сильные эмоции. По словам коллег художника, Владимиру Брониславовичу удалось передать не только красоту этих благородных животных, но и их характер, темперамент, ощущение свободы. Как оказалось, лошадь – любимое животное Владимира, и верхом он умеет ездить с детства.

– Для казахов скакуны – не просто животные, а часть истории народа, символ его характера, силы, верности родной земле и самой степной цивилизации, – говорит художник.

На первый взгляд кажется, что все работы очень похожи между собой. Но стоит приглядеться, как видны характер и настроение каждой картины. Где-то степь над косяком лошадей озарена рассветом, а где-то солнце уже клонится к закату. Отдельно на каждом полотне хочется рассматривать­ облака, неспешно плывущие над узнаваемыми местами родного края.

Как отмечают коллеги Владимира Быстрицкого, особое место в его работах занимает линия горизонта, которая объе­диняет землю и небо в единое пространство. Эта едва уловимая, но важная деталь создает ощущение бесконечности, простора и внутренней свободы.

На картине «Пшеничное поле» нет лошадей, но узнаваемый авторский почерк остается: далекая линия горизонта, высокие облака и дорога, уходящая вдаль и зовущая зрителя продолжить путь.

Сам художник отметил, что его работы не только о природе. Они о памяти, корнях, связи человека с родной землей. Красотой степных просторов, никогда не повторяющимися красками казахстанского неба, ярких закатов он не перестает восхищаться. Скромный и немно­гословный, Владимир Быстрицкий добавляет:

– Не умею много и красиво говорить. За меня все скажут мои картины.

Работы выпускника факультета изобразительного искусства и черчения университета им. Ш. Уалиханова находятся в частных коллекциях Австрии, Германии, Китая, США, России.

Добавим, что о личности художника могут рассказать не только его работы. Так, на вернисаж пришла жительница города, чтобы поблагодарить Владимира Брониславовича за помощь, которую он оказал ее заболевшей сестре.

#выставка #Кокшетау #Сарыарка #Владимир Быстрицкий

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