Дело возбуждено по факту доведения до самоубийства – МВД о двух школьницах
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По словам замминистра Игоря Лепехи, это однозначно суицид
Заместитель министра МВД Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, заявил, что по делу двух школьниц, сбросившихся с крыши одного из домов Алматы, возбуждено дело по факту доведения до самоубийства, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Это однозначно суицид. Дело возбуждено по факту доведения до самоубийства. Подробнее комментировать не могу», - сказал замглавы МВД.
Напомним, 16 сентября две девочки упали с многоэтажки и разбились насмерть в Алмалинском районе Алматы. Одной из них оказалась дочь художницы Балхии Мухамеджановой и эколога Евгения Мухамеджанова.