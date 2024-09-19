Дело возбуждено по факту доведения до самоубийства – МВД о двух школьницах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель министра МВД Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, заявил, что по делу двух школьниц, сбросившихся с крыши одного из домов Алматы, возбуждено дело по факту доведения до самоубийства, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Это однозначно суицид. Дело возбуждено по факту доведения до самоубийства. Подробнее комментировать не могу», - сказал замглавы МВД.

Напомним, 16 сентября две девочки упали с многоэтажки и разбились насмерть в Алмалинском районе Алматы. Одной из них оказалась дочь художницы Балхии Мухамеджановой и эколога Евгения Мухамеджанова.