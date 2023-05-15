"Мы его не контролируем" – зампред КНБ о местонахождении Самата Абиша

По его словам, КНБ не занимается отслеживанием жизни и деятельности бывшего замглавы КНБ.

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Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Калкабаев в интервью журналистам в Мажилисе ответил на вопросы о местонахождении и нынешней деятельности экс-заместителя главы КНБ Самата Абиша, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я не знаю, где он. Не могу комментировать. Он ушел. (С работы – прим. автора). Если не ошибаюсь, ушел в феврале», - сказал Калкабаев.

Он добавил, что КНБ не занимается отслеживанием жизни и деятельности бывшего замглавы КНБ.

«Он - гражданин Казахстана. Может находиться в Казахстане. Мы его не контролируем», - добавил он.

Напомним, в январе 2022 года Самат Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета нацбезопасности РК.

В июне 2022 года заместитель председателя Комитета национальной безопасности Аскар Амерханов заявил, что Самат Абиш тоже находится в орбите следствия и дает показания по делу о январских событиях.