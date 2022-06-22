Самат Абиш находится в орбите следствия – КНБ

Самат Абиш дает показания по делу о январских событиях. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности Аскар Амерханов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Самат Абиш тоже находится в орбите следствия. Он дает показания, статус его не знаю. Он в Казахстане. Я сам его не видел. Я думаю, что следствие идет, он обязан быть», – сказал Аскар Амерханов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, в январе Самат Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета нацбезопасности РК.