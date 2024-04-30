Мы теперь солдаты!

На минувшей неделе во Дворце «Жастар» в рамках военно-патриотической акции «Ағалар ерлігі – ұрпаққа ұлағат!» состоялись торжественные проводы новобранцев в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан. В масштабном мероприятии участвовали руководство Министерства обороны, представители столичного акимата, ветераны ВС, а также более 800 школьников – воспитанников детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Военно-патриотическая акция была приурочена к предстоящим праздникам – Дню защитника Отечества и 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Также в рамках запланированной программы состоялась выставка военной техники и вооружения, организованная командованием войсковой части 68665, к которой особый интерес проявили школьники и студенты.

Об отправке молодого пополнения весеннего призыва рассказал представитель департамента по делам обороны города Астаны, полковник запаса Гани Артыков:

– Мы полностью завершили комп­лектование Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Службы государственной охраны. Cейчас осуществляется набор в Во­оруженные силы. В июне планируем комплектовать воинские части Национальной гвардии. Всего по Казахстану с марта по июнь будет призвано более двадцати тысяч молодых казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет. Больше половины призывников уже отправлены в воинские части и находятся в строю, – уточнил Гани Артыков.

19-летний житель Астаны Нурдаулет Рамазан поделился своими чувствами:

– Честно говоря, меня переполняют эмоции! Я осознаю, что в моей жизни происходят серьезные перемены. С этого дня все будет строго подчинено новому распорядку и военной дисциплине. Считаю, что это пойдет мне только на пользу, потому что служба закаляет характер и многому учит.

Павлодарец Айбек Сайлаухан рассказал, что его отец когда-то служил в Пограничных войсках.

– Всегда гордился и горжусь своим отцом! И очень хочу оправдать доверие моих родных. Считаю, что каждый мужчина должен пройти армейскую школу, научиться обращаться с оружием и всегда быть готовым защищать Родину! – сказал новобранец.

Военно-патриотическая акция «Ағалар ерлігі – ұрпаққа ұлағат!» была ознаменована еще одним значимым событием: состоялась передача родным горсти земли с захоронения уроженца Акмолинской области, старшего сержанта Абдыкарима Омерзакова, без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны, предположительно в феврале 1945 года в Калининградской области.

– Вы только представьте, сколько лет его искали родные! И благодаря российскому поисковому отряду «Совесть» удалось найти восемь останков и пять наград советских воинов. Среди них по номерному знаку был установлен и наш земляк – Абдыкарим Омерзаков, – сообщил полковник запаса Гани Артыков.

Землю с братской могилы и медаль «За отвагу» торжественно вручил родным Абдыкарима Омерзакова заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов. На встречу приехала внучка родного брата погибшего Рабига Мауленова, она выразила слова благодарности Министерству обороны, а также поисковикам отрядов «Совесть» из России и «Майдан жолы» из Павлодара.

Как отметил Гани Артыков, такие мероприятия важны для сохранения памяти и преемственности поколений. Он также напомнил, что в этом году отмечается 100-летие уроженцев Акмолинской области, участников Великой Отечественной войны: Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева и полного кавалера ордена Славы Альмукана Сембинова.

– Мы должны всегда помнить о героизме этих людей, достойных сынов своей земли! Их жизненный путь – это яркий пример мужества, стойкости и любви к Родине! – заключил Гани Артыков.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.