Думать, чтобы выжить
В окружающем нас мире, где царствует информация, очень легко потерять себя. Потоки данных напоминают танцпол в ночном клубе. Достоверные сообщения жарко обнимаются с недостоверными, потенциально полезные танцуют с потенциально опасными в окружении толпы бесполезных и сомнительных фактов. Фейки отплясывают на столе пьяную джигу. Ложь и правда, любовь и ненависть, спасение жизни и смертельные угрозы сплетаются в самых невообразимых позах, пока его величество Интернет за барной стойкой наливает всем – и правым, и виноватым.
В этой шумной толкотне есть один голос разума – критическое мышление, замершее охранником у дверей. Но вышибала устал, его давно никто не слушает, кажется, еще немного, и он вообще уволится из этого клуба коллективного безумия.
Легко представить, что будет с человечеством, если люди в большинстве своем перестанут критически мыслить. Разрушительные идеи, трагедии, разорения, нелепые смерти, мы просто вымрем как вид. Перспектива кажется мрачной и весьма отдаленной. Наша способность трезво анализировать информацию «в среднем по планете» уже сегодня падает катастрофическими темпами.
Эксперты отмечают снижение уровня критического мышления во многих странах мира, и Казахстан не исключение.
– Косвенно можно измерить эту тенденцию через падение уровня образования, – отметил генеральный директор компании BTS Education, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Саясат Нурбек. – В Казахстане в последнее время наблюдается как снижение уровня знаний, так и критического мышления у населения. По результатам международных исследований последних лет, а это PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), ICILS (Международное исследование компьютерной и информационной грамотности) и PIAAC (Программа международной оценки компетенций взрослых), можно проследить спад в уровне навыков казахстанцев как в сравнении с предыдущими результатами, так и в сравнении с другими странами-участницами.
Также, по его словам, в конце 2020 года опубликованы результаты исследований TIMMS (Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования) и TALIS (Международное исследование преподавания и обучения), и там Казахстан в конце списка, примерно на одном уровне с Бахрейном.
Инспекторы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) дали еще менее обнадеживающее заключение об уровне развития критического мышления и аналитических навыков казахстанцев: «...население республики в основной массе может работать только с относительно несложными текстами и математической информацией и выполнять задачи, которые не требуют синтеза, анализа или интерпретации информации».
Звучит обидно, как будто назвали страной глупых людей. Но если отбросить эмоции, то пора бить тревогу. Низкий уровень критического мышления означает не только неспособность к анализу информации и приобретению навыков, но и, как следствие, низкую конкурентоспособность. В более широком смысле это опасная уязвимость, подверженность влиянию извне, всем возможным угрозам и вызовам в информационном пространстве, от мошенничества до вербовки в тоталитарные секты и террористические организации.
Эксперт обратил внимание на то, что только за последние 5 лет человечество создало больше искусственной информации, чем за всю историю своего существования. К сожалению, наряду с тем, что является истинным знанием, есть огромное море ложных сведений. Проблема не нова, дезинформация известна человечеству на протяжении тысячелетий. Но уникальность нынешней ситуации в том, что все информационное пространство оказалось забито фейками и информационным мусором широкого спектра, от полного бреда до умело искаженных или недосказанных данных.
– Сегодня критически важно, чтобы любой человек имел возможность делать собственный жизненный выбор на основе самостоятельного мышления, сохраняя стремление к объективности в суждениях, – подчеркнул Саясат Нурбек. – Критическое мышление помогает выявлять логические и смысловые ошибки, отличать факты от вымысла, давать оценку событию, видеть причинно-следственные связи, изменять свою позицию на основе аргументов. На основании критического мышления личность осознанно определяет свое место и роль в обществе.
Таким образом, развитие критического мышления может стать частью национальной безопасности.
Чтобы научить, надо уметь
В сегодняшнем мире на первые позиции в экономике выходит человеческий капитал, иными словами – «мозги страны». И здесь критическое мышление играет первую скрипку в «оркестре» факторов, влияющих на формирование мыслительного богатства республики. Имея невысокую способность к анализу информации, выпускники вузов и колледжей оказываются неготовыми применять знания на практике.
– По результатам опросов работодателей, распространено мнение, что молодые специалисты не всегда готовы к выполнению рабочих задач
из-за слабой профессиональной подготовки, – привел данные Саясат Нурбек. – Фактически работодателям приходится учить заново своих дипломированных молодых специалистов. Большинство видов работ, так или иначе, имеет творческий и интеллектуальный характер. Будь то учитель, инженер, сварщик или даже таксист, люди с недостаточно развитым критическим мышлением встречаются повсюду, и в любой сфере они становятся проблемой.
Самый большой объем работы по формированию критического мышления ложится на систему образования. И начинать стоит с раннего школьного или даже дошкольного уровня.
– Казахстан довольно успешно перешел на компетентностный куррикулум, или так называемое обновленное содержание образования. Например, поменялось содержание школьных учебников, теперь учащимся предлагается много заданий на развитие критического мышления. Однако большинство преподавателей сами не обучены мыслить критически. Они привыкли читать готовый материал ученикам и студентам, зачастую просто пересказывая содержание учебников, – констатировал Саясат Нурбек.
Помимо этих недочетов исследователи отметили у педагогов проблемы с критериальным оцениванием, использованием инфокоммуникационных технологий в учебном процессе, сложности с применением обновленных методик обучения и другие пробелы в преподавании. При этом казахстанские учителя на втором месте в мире по загруженности, им банально некогда заниматься самоподготовкой.
– Сегодня необходимо работать с учителями и развивать их навыки преподавания. Согласно исследованию TALIS, сами преподаватели говорят о следующем: 42% учителей хотят иметь больше возможностей посещать высококачественные курсы повышения квалификации, 37% педагогов указали на высокую потребность в обучении применению обновленных программ и учебников, – добавил руководитель BTS Education.
Говоря о проектах, над которыми сейчас работает компания, Саясат Нурбек отметил, что ряд продуктов BTS Education нацелен на развитие критического и аналитического мышления у обучающихся. Одним из ключевых стал проект в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения по разработке Атласа новых профессий и компетенций Казахстана по 9 приоритетным отраслям экономики. В список вошли горно-металлургический комплекс, нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, энергетика, туризм, строительство и информационные технологии.
Помимо списка профессий и компетенций, атлас содержит анализ основных технологических трендов, которые будут критическим образом менять рынок труда. При этом из 463 видов деятельности, включенных в список, 129 признаны исчезающими, 95 – трансформирующимися и 239 – новыми. То есть большая часть профессий потребует от специалистов высокой способности к адаптации, умения анализировать быстро меняющуюся ситуацию, быстро обрабатывать новые данные. Именно это и входит в понятие критического мышления.
Еще один проект – EduNavigator (https:⁄⁄edunavigator.kz) – реальная помощь для студентов и школьников в выборе будущей профессии. Ресурс предлагает пройти тест и узнать больше о своих талантах и наклонностях, о сильных сторонах своей личности. Результаты теста можно сопоставить с атласом профессий, выбрать подходящую для себя специальность и уже целенаправленно получать профессиональные навыки.
А пойти учиться дополнительно можно в онлайн-школу JumysBar (https:⁄⁄jumysbar.kz⁄). Здесь уже готовы образовательные курсы по наиболее востребованным профессиям, таким как SMM-менеджер, программист, разработчик приложений для мобильных телефонов или преподаватель английского языка. Успешно прошедшим обучение окажут помощь в трудоустройстве.
Как выяснилось, возможностей учиться, получать знания и навыки, осваивать новые профессии вокруг много. Нужно только желание развиваться. Но, судя по количеству жалоб в соцсетях на отсутствие перспектив, именно этого желания у людей слишком мало.
Начать с математики
Как понять, на каком уровне наше умение аналитически мыслить, можно ли его развивать? Как ощущается неспособность критически мыслить, и к каким последствиям она может привести? Ответ на этот вопрос лежит в области психологии.
– То, что критическое мышление у людей страдает, можно увидеть, понаблюдав за тем, насколько снизилась планка, к которой стремятся современные подростки, – отметила психолог, психотерапевт Елена Тен. – Именно подростки сегодня становятся зачастую участниками самых глупых происшествий, могут даже погибнуть, делая селфи. Они не способны рассчитать риск своих действий.
Определить, есть ли у человека проблемы с критическим мышлением, можно по его психическому состоянию. Тот, кто обладает способностью анализировать и интерпретировать информацию, лучше справляется с тревогой, умеет прогнозировать и планировать. При низком уровне критического мышления логика начинает отступать, ее заменяет эмоциональный фон. Человек в этом случае подвержен так называемому магическому мышлению, он руководствуется приметами, суевериями или собственными эмоциями. В таком состоянии легко попасться в ловушку мошенников, совершить ошибку, которая разрушит жизнь или навредит здоровью. На основе примет и суеверий развиваются тревожность и мнительность.
– Как понять, насколько вы самостоятельны? Можно задать вопрос: какое сильное, значимое решение вы приняли в последнее время? И сколько людей вы привлекли, чтобы это решение принять? Возможно ли, что кто-то вас надоумил, подтолкнул к этой идее? Спрашивали ли вы кого-то, что он об этом думает? Если решение принято не самостоятельно, не на основе анализа имеющихся сведений, если идея предложена кем-то из знакомых, а решение было основано на том, какое мнение высказывали другие люди, то это серьезный повод насторожиться, – считает психолог.
Опасная ловушка магического мышления в том, что человек перестает понимать реальные причинно-следственные связи между событиями. Вместо логики мыслительными процессами начинают управлять мифы, приметы, парадоксальные идеи. Такому человеку собеседник с даром убеждения может буквально внушать информацию, заставлять приобретать или оплачивать совершенно бесполезные вещи, отдавать свои деньги и имущество. Одним из страшных примеров последнего времени были группы в социальных сетях, толкающие подростков на суицид, и вербовщики псевдоисламских террористических группировок.
Критическое мышление можно и нужно развивать. Один из путей – работа с текстом.
– То, что сейчас в школах сокращаются уроки именно языка – казахского, русского, английского, приводит к оглуплению, снижению критического мышления, – считает психолог. – Умение воспринимать текст очень важно, ведь внушают нам идеи именно в текстовом формате. Необходимо развивать навык анализа написанного, уметь выделять главную мысль, рассматривать выводы, к которым приходит автор, учиться делать собственные выводы.
Другой надежный способ развития критического мышления – решение математических задач. Сфера цифр и вычислений не подвержена эмоциям, для получения результата имеет значение только чистая логика, а она как раз и становится надежной основой критического мышления.
То есть прежде чем рассылать друзьям очередное сообщение о мировом заговоре, покупать «волшебную» таблетку от всех болезней или вступать в новый «клуб миллионеров», можно для начала попытаться перемножить в уме двузначные числа, чтобы включить внутри своего мозга «фонарик логики». Под его светом многое станет ясным и понятным.