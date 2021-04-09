Думать, чтобы выжить

В окружающем нас мире, где царствует информация, очень легко потерять себя. Потоки данных напоминают танцпол в ночном клубе. Достоверные сообщения жарко обнимаются с недостоверными, потенциально полезные танцуют с потенциально опасными в окружении толпы бесполезных и сомнительных фактов. Фейки отплясывают на столе пьяную джигу. Ложь и правда, любовь и ненависть, спасение жизни и смертельные угрозы сплетаются в самых невообразимых позах, пока его величест­во Интернет за барной стойкой наливает всем – и правым, и виноватым.

В этой шумной толкотне есть один голос разума – критичес­кое мышление, замершее охранником у дверей. Но вышибала устал, его давно никто не слушает, кажется, еще немного, и он вообще уволится из этого клуба коллективного безумия.

Легко представить, что будет с человечеством, если люди в большинстве своем перестанут критически мыслить. Разрушительные идеи, трагедии, разорения, нелепые смерти, мы просто вымрем как вид. Перспектива кажется мрачной и весьма отдаленной. Наша способность трезво анализировать информацию «в среднем по планете» уже сегодня падает катастрофическими темпами.

Эксперты отмечают снижение уровня критического мышления во многих странах мира, и Казахстан не исключение.

– Косвенно можно измерить эту тенденцию через падение уровня образования, – отметил генеральный директор компании BTS Education, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Саясат Нурбек. – В Казахстане в последнее время наблюдается как снижение уровня знаний, так и критического мышления у населения. По результатам международных исследований последних лет, а это PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), ICILS (Международное исследование компьютерной и информационной грамотности) и PIAAC (Программа международной оценки компетенций взрос­лых), можно проследить спад в уровне навыков казахстанцев как в сравнении с предыдущими результатами, так и в сравнении с другими странами-участницами.

Также, по его словам, в конце 2020 года опубликованы результаты исследований TIMMS (Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования) и TALIS (Международное исследование преподавания и обучения), и там Казахстан в конце списка, примерно на одном уровне с Бахрейном.

Инспекторы Организации экономического сотрудничест­ва и развития (ОЭСР) дали еще менее обнадеживающее заключение об уровне развития критического мышления и аналитических навыков казахстанцев: «...население республики в основной массе может работать только с относительно несложными текстами и математической информацией и выполнять задачи, которые не требуют синтеза, анализа или интерпретации информации».

Звучит обидно, как будто наз­вали страной глупых людей. Но если отбросить эмоции, то пора бить тревогу. Низкий уровень критического мышления означает не только неспособность к анализу информации и приобретению навыков, но и, как следствие, низкую конкурентоспособность. В более широком смысле это опасная уязвимость, подверженность влиянию извне, всем возможным угрозам и вызовам в информационном пространстве, от мошенничества до вербовки в тоталитарные секты и террористические организации.

Эксперт обратил внимание на то, что только за последние 5 лет человечество создало больше искусственной информации, чем за всю историю своего существования. К сожалению, наряду с тем, что является истинным знанием, есть огромное море ложных сведений. Проблема не нова, дезинформация известна человечеству на протяжении тысячелетий. Но уникальность нынешней ситуации в том, что все информационное пространство оказалось забито фейками и информационным мусором широкого спектра, от полного бреда до умело искаженных или недос­казанных данных.

– Сегодня критически важно, чтобы любой человек имел возможность делать собственный жизненный выбор на основе самостоятельного мышления, сохраняя стремление к объективности в суждениях, – подчеркнул Саясат Нурбек. – Критическое мышление помогает выявлять логические и смысловые ошибки, отличать факты от вымысла, давать оценку событию, видеть причинно-следственные связи, изменять свою позицию на основе аргументов. На основании критического мышления личность осознанно определяет свое место и роль в обществе.

Таким образом, развитие критического мышления может стать частью национальной безопасности.

Чтобы научить, надо уметь

В сегодняшнем мире на первые позиции в экономике выходит человеческий капитал, иными словами – «мозги страны». И здесь критичес­кое мышление играет первую скрипку в «оркестре» факторов, влияю­щих на формирование мыслительного богатства республики. Имея невысокую способность к анализу информации, выпускники вузов и колледжей оказываются неготовыми применять знания на практике.

– По результатам опросов работодателей, распространено мнение, что молодые специалисты не всегда готовы к выполнению рабочих задач

из-за слабой профессиональной подготовки, – привел данные Саясат Нурбек. – Фактически работодателям приходится учить заново своих дипломированных молодых специалистов. Большинство видов работ, так или иначе, имеет творческий и интеллектуальный характер. Будь то учитель, инженер, сварщик или даже таксист, люди с недос­таточно развитым критичес­ким мышлением встречаются повсюду, и в любой сфере они становятся проблемой.

Самый большой объем работы по формированию критичес­кого мышления ложится на сис­тему образования. И начинать стоит с раннего школьного или даже дошкольного уровня.

– Казахстан довольно успешно перешел на компетентностный куррикулум, или так называемое обновленное содержание образования. Нап­ример, поменялось содержание школьных учебников, теперь учащимся предлагается много заданий на развитие критичес­кого мышления. Однако большинство преподавателей сами не обучены мыслить критически. Они привыкли читать готовый материал ученикам и студентам, зачастую просто пересказывая содержание учебников, – констатировал Саясат Нурбек.

Помимо этих недочетов исследователи отметили у педагогов проблемы с критериальным оцениванием, использованием инфокоммуникационных технологий в учебном процессе, сложности с применением обновленных методик обучения и другие пробелы в преподавании. При этом казахстанские учителя на втором месте в мире по загруженности, им банально некогда заниматься самоподготовкой.

– Сегодня необходимо работать с учителями и развивать их навыки преподавания. Сог­ласно исследованию TALIS, сами преподаватели говорят о следующем: 42% учителей хотят иметь больше возможнос­тей посещать высококачест­венные курсы повышения квалификации, 37% педагогов указали на высокую потребность в обучении применению обновленных прог­рамм и учебников, – добавил руководитель BTS Education.

Говоря о проектах, над которыми сейчас работает компания, Саясат Нурбек отметил, что ряд продуктов BTS Education нацелен на развитие критического и аналитического мышления у обучающихся. Одним из ключевых стал проект в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения по разработке Атласа новых профессий и компетенций Казахстана по 9 приоритетным отраслям экономики. В список вошли горно-металлургический комплекс, нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, энергетика, туризм, строительство и информационные технологии.

Помимо списка профессий и компетенций, атлас содержит анализ основных технологических трендов, которые будут критическим образом менять рынок труда. При этом из 463 видов деятельности, включенных в список, 129 признаны исчезающими, 95 – трансформирующимися и 239 – новыми. То есть большая часть профессий потребует от специалис­тов высокой способности к адаптации, умения анализировать быстро меняющуюся ситуацию, быстро обрабатывать новые данные. Именно это и входит в понятие критического мышления.

Еще один проект – EduNavigator (https:⁄⁄edunavigator.kz) – реальная помощь для студентов и школьников в выборе будущей профессии. Ресурс предлагает пройти тест и узнать больше о своих талантах и наклоннос­тях, о сильных сторонах своей личности. Результаты теста можно сопоставить с атласом профессий, выбрать подходящую для себя специальность и уже целенаправленно получать профессиональные навыки.

А пойти учиться дополнительно можно в онлайн-школу JumysBar (https:⁄⁄jumysbar.kz⁄). Здесь уже готовы образовательные курсы по наиболее востребованным профессиям, таким как SMM-менеджер, программист, разработчик приложений для мобильных телефонов или преподаватель английского языка. Успешно прошедшим обучение окажут помощь в трудоустройстве.

Как выяснилось, возможностей учиться, получать знания и навыки, осваивать новые профессии вокруг много. Нужно только желание развиваться. Но, судя по количеству жалоб в соцсетях на отсутствие перспектив, именно этого желания у людей слишком мало.

Начать с математики

Как понять, на каком уровне наше умение аналитичес­ки мыс­лить, можно ли его развивать? Как ощущается неспособность критически мыс­лить, и к каким последствиям она может привести? Ответ на этот вопрос лежит в области психологии.

– То, что критическое мышление у людей страдает, можно увидеть, понаблюдав за тем, нас­колько снизилась планка, к которой стремятся современные подростки, – отметила психолог, психотерапевт Елена Тен. – Именно подростки сегодня становятся зачастую участниками самых глупых происшест­вий, могут даже погибнуть, делая селфи. Они не способны рассчитать риск своих действий.

Определить, есть ли у человека проблемы с критическим мышлением, можно по его психическому состоянию. Тот, кто обладает способностью анализировать и интерпретировать информацию, лучше справляет­ся с тревогой, умеет прогнозировать и планировать. При низком уровне критического мышления логика начинает отступать, ее заменяет эмоцио­нальный фон. Человек в этом случае подвержен так называемому магическому мышлению, он руководствуется приметами, суевериями или собственными эмоциями. В таком состоянии легко попасться в ловушку мошенников, совершить ошибку, которая разрушит жизнь или навредит здоровью. На основе примет и суеверий развиваются тревожность и мнительность.

– Как понять, насколько вы самостоятельны? Можно задать вопрос: какое сильное, значимое решение вы приняли в последнее время? И сколько людей вы привлекли, чтобы это решение принять? Возможно ли, что кто-то вас надоумил, подтолкнул к этой идее? Спрашивали ли вы кого-то, что он об этом думает? Если решение принято не самостоятельно, не на основе анализа имеющихся сведений, если идея предложена кем-то из знакомых, а решение было основано на том, какое мнение высказывали другие люди, то это серьезный повод насторожиться, – считает психолог.

Опасная ловушка магичес­кого мышления в том, что человек перестает понимать реальные причинно-следственные связи между событиями. Вместо логики мыслительными процессами начинают управлять мифы, приметы, парадоксальные идеи. Такому человеку собеседник с даром убеждения может буквально внушать информацию, зас­тавлять приобретать или оплачивать совершенно бесполезные вещи, отдавать свои деньги и имущество. Одним из страшных примеров последнего времени были группы в социальных сетях, толкающие подростков на суицид, и вербовщики псевдоисламских террористических группировок.

Критическое мышление можно и нужно развивать. Один из путей – работа с текстом.

– То, что сейчас в школах сокращаются уроки именно языка – казахского, русского, английского, приводит к оглуплению, снижению критического мышления, – считает психолог. – Умение воспринимать текст очень важно, ведь внушают нам идеи именно в текстовом формате. Необходимо развивать навык анализа написанного, уметь выделять главную мысль, рассматривать выводы, к которым приходит автор, учиться делать собственные выводы.

Другой надежный способ развития критического мышления – решение математических задач. Сфера цифр и вычислений не подвержена эмоциям, для получения результата имеет значение только чистая логика, а она как раз и становится надежной основой критического мышления.

То есть прежде чем рассылать друзьям очередное сообщение о мировом заговоре, покупать «волшебную» таб­летку от всех болезней или вступать в новый «клуб миллионеров», можно для начала попытаться перемножить в уме двузначные числа, чтобы включить внутри своего мозга «фонарик логики». Под его светом многое станет ясным и понятным.