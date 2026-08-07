Человек труда в центре реформ: почему выборы в Курултай важны для каждого

Экспертное мнение
Сатыбалды Даулеталин, председатель Федерации профсоюзов РК

23 августа гражданам Казахстана предстоит принять участие в историческом событии. Впервые в соответствии с новой Конституцией состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Это не просто новая избирательная кампания. Это один из ключевых этапов практической реализации конституционной реформы, которую поддержали граждане нашей страны.

Фото: Федерация профсоюзов РК

Принятие новой Конституции открыло новый этап развития Казахстана. Она определила современную модель государственного устройства, усилила роль граждан в управлении страной, закрепила новые механизмы общественного участия и повысила ответственность государственных институтов перед обществом. Но любая Конституция приобретает свою настоящую силу не в день принятия, а тогда, когда ее нормы начинают работать в повседневной жизни государства и общества.

Именно поэтому предстоящие выборы имеют особое значение. Формирование Курултая является последовательным воплощением конституционных преобразований. Новому законодательному органу предстоит принимать решения, которые будут определять стратегическое развитие страны, совершенствовать законодательство, укреплять экономику, обеспечивать социальную стабильность и создавать условия для дальнейшего повышения качества жизни граждан.

Особое значение это имеет для миллионов людей труда. Новая Конституция закрепила Казахстан как социальное государство. Это означает, что экономический рост должен сопровождаться повышением благополучия людей, укреплением социальных гарантий, созданием достойных условий труда, развитием человеческого капитала и справедливыми трудовыми отношениями. Именно через законодательные решения эти конституционные принципы должны получать свое практическое воплощение.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан последовательно выступает за то, чтобы в центре государственной политики всегда оставался человек труда. Сильная экономика невозможна без человека, который своим ежедневным трудом создает национальное богатство. Забота о безопасном труде, достойной заработной плате, развитии социального партнерства и защите трудовых прав является не только задачей профсоюзов, но и важнейшим условием успешной реализации конституционных принципов социального государства.

Сегодня многое зависит от гражданской ответственности каждого. Участие в выборах является не только реализацией конституционного права, но и возможностью внести личный вклад в дальнейшее развитие страны, укрепление ее государственных институтов и успешное воплощение реформ, определенных новой Конституцией.

Призываю всех граждан Казахстана принять активное участие в голосовании. Уверен, что выборы депутатов Курултая станут важным шагом в реализации новой Конституции, укреплении государственности, общественного согласия и построении Справедливого Казахстана, где закон служит человеку, а уважение к труду, ответственность и созидание являются прочной основой развития нашей страны.

#выборы #депутаты #партии #мнение #курултай #эксперт

Популярное

Все
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Логистический прорыв
Не теряя поливной влаги
Рассмотрен комплексный план развития легпрома
Гостья на кирпичной стене
Ставка на инженеров
Цифровые проекты полиции
Программа модернизации – в действии
Запущена программа по обучению безработных женщин
Песни Абая – в сердцах молодежи
Наши школьники покоряют «Сириус»
«Шить» будущее своими руками
Обеспечить транспарентность процесса
На службе Отечеству и народу
От увлечения – к мечте
Тюркский культурный код в произведениях Батухана Баймена
Аль-Фараби: городская среда и субъектность человека
Не хочется уезжать
Жизнь за окном
Нужен ли бумажный документ?
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
«Зеленое сердце» Семея
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Витаминный конвейер с пригородных полей
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Аль-Фараби и геометрия будущего
Определены новые подходы
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Формируя электоральную повестку
Задействованы возвращенные активы
Масштабное шоу пройдет в столице
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
Завершить уборку в срок
Безопасность и образование детей – под особый контроль
Два взгляда на одну эпоху
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау

Читайте также

Биоэкономика как новая нефть
Как повысить культуру чтения?
Проводник цифровой повестки
Отцы и дети

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]