Человек труда в центре реформ: почему выборы в Курултай важны для каждого

23 августа гражданам Казахстана предстоит принять участие в историческом событии. Впервые в соответствии с новой Конституцией состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Это не просто новая избирательная кампания. Это один из ключевых этапов практической реализации конституционной реформы, которую поддержали граждане нашей страны.

Фото: Федерация профсоюзов РК

Принятие новой Конституции открыло новый этап развития Казахстана. Она определила современную модель государственного устройства, усилила роль граждан в управлении страной, закрепила новые механизмы общественного участия и повысила ответственность государственных институтов перед обществом. Но любая Конституция приобретает свою настоящую силу не в день принятия, а тогда, когда ее нормы начинают работать в повседневной жизни государства и общества.

Именно поэтому предстоящие выборы имеют особое значение. Формирование Курултая является последовательным воплощением конституционных преобразований. Новому законодательному органу предстоит принимать решения, которые будут определять стратегическое развитие страны, совершенствовать законодательство, укреплять экономику, обеспечивать социальную стабильность и создавать условия для дальнейшего повышения качества жизни граждан.

Особое значение это имеет для миллионов людей труда. Новая Конституция закрепила Казахстан как социальное государство. Это означает, что экономический рост должен сопровождаться повышением благополучия людей, укреплением социальных гарантий, созданием достойных условий труда, развитием человеческого капитала и справедливыми трудовыми отношениями. Именно через законодательные решения эти конституционные принципы должны получать свое практическое воплощение.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан последовательно выступает за то, чтобы в центре государственной политики всегда оставался человек труда. Сильная экономика невозможна без человека, который своим ежедневным трудом создает национальное богатство. Забота о безопасном труде, достойной заработной плате, развитии социального партнерства и защите трудовых прав является не только задачей профсоюзов, но и важнейшим условием успешной реализации конституционных принципов социального государства.

Сегодня многое зависит от гражданской ответственности каждого. Участие в выборах является не только реализацией конституционного права, но и возможностью внести личный вклад в дальнейшее развитие страны, укрепление ее государственных институтов и успешное воплощение реформ, определенных новой Конституцией.

Призываю всех граждан Казахстана принять активное участие в голосовании. Уверен, что выборы депутатов Курултая станут важным шагом в реализации новой Конституции, укреплении государственности, общественного согласия и построении Справедливого Казахстана, где закон служит человеку, а уважение к труду, ответственность и созидание являются прочной основой развития нашей страны.