На 1,6 млрд тенге оштрафовали ТЭК "Казахстан"

Экономика, Общество
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Агентство по защите и развитию конкуренции РК сообщило о завершении антимонопольного расследования в отношении ТОО "Торговый дом "ТЭК-Казахстан", передает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы АЗРК РК

По информации агентства, выявлены факты злоупотребления доминирующим положением путем установления монопольно высоких цен на комплекс услуг (приемка, хранение и отпуск дизельного топлива).

Ранее, в отношении товарищества АЗРК инициировало дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 159 КоАП РК.

20 апреля 2023 года Судом по административным правонарушениям г. Астаны в отношении ТОО было наложено административное взыскание 1,6 млрд тенге.

Сегодня, 24 мая, судом Астаны постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, следовательно, решение суда вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.

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