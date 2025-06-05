По результатам внеплановой комплексной проверки АО «ТМК» на предприятии выявлены нарушения, повлекшие штраф на общую сумму 24 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото ДЭ ВКО

Как сообщили в пресс-службе департамента экологии по ВКО, 19 мая в ведомство поступило заявление о распространяемых в соцсетях фото и видео с сильным задымлением в районе Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. На основании данного обращения в период с 20 мая по 2 июня специалистами была проведена внеплановая проверка, выявившая факты несоблюдения требований к эксплуатации газоочистного оборудования. В частности, согласно нормативам, эксплуатация технологического оборудования допускается исключительно при условии наличия и исправной работы проектных газоочистных установок.

В процессе плановой профилактической очистки газохода на установке системы хлорирования 19 мая зафиксирован технологический инцидент, повлекший кратковременное образование избыточного давления и выброс парогазовой смеси в атмосферу через неорганизованные источники в обход действующей системы газоочистки. Согласно официальной информации предприятия, продолжительность инцидента составила 2 часа. Данный факт подтвержден заключением специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, которые были привлечены к проверке.

При осмотре отдельных источников выбросов проверяющие также выявили несоответствия в оборудовании точек отбора проб. Как подчеркнули экологи, это свидетельствует о нарушениях порядка проведения производственного экологического контроля и несоблюдении требований к обеспечению достоверности экологических данных.

По результатам проверки УК ТМК выданы предписания об устранении выявленных нарушений с рекомендациями о разработке мероприятий, которые позволят исключить подобные инциденты. Также выдано предписание привести в соответствие точки отбора проб на источниках промышленных выбросов.

«После завершения восстановительных работ на предприятии обязаны провести инструментальные замеры на соответствие фактических параметров работы установки очистки газа проектным решениям», - отметили в департаменте.

Общая сумма наложенных штрафов составила примерно 24 млн тенге. Экологи заверили, что в случае неисполнения предписаний в установленный срок будет инициирована повторная проверка.