На 24 млн тенге наказали экологи Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат

Экология
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

По результатам внеплановой комплексной проверки АО «ТМК» на предприятии выявлены нарушения, повлекшие штраф на общую сумму 24 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото ДЭ ВКО

Как сообщили в пресс-службе департамента экологии по ВКО, 19 мая в ведомство поступило заявление о распространяемых в соцсетях фото и видео с сильным задымлением в районе Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. На основании данного обращения в период с 20 мая по 2 июня специалистами была проведена внеплановая проверка, выявившая факты несоблюдения требований к эксплуатации газоочистного оборудования. В частности, согласно нормативам, эксплуатация технологического оборудования допускается исключительно при условии наличия и исправной работы проектных газоочистных установок.

В процессе плановой профилактической очистки газохода на установке системы хлорирования 19 мая зафиксирован технологический инцидент, повлекший кратковременное образование избыточного давления и выброс парогазовой смеси в атмосферу через неорганизованные источники в обход действующей системы газоочистки. Согласно официальной информации предприятия, продолжительность инцидента составила 2 часа. Данный факт подтвержден заключением специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, которые были привлечены к проверке.

При осмотре отдельных источников выбросов проверяющие также выявили несоответствия в оборудовании точек отбора проб. Как подчеркнули экологи, это свидетельствует о нарушениях порядка проведения производственного экологического контроля и несоблюдении требований к обеспечению достоверности экологических данных.

По результатам проверки УК ТМК выданы предписания об устранении выявленных нарушений с рекомендациями о разработке мероприятий, которые позволят исключить подобные инциденты. Также выдано предписание привести в соответствие точки отбора проб на источниках промышленных выбросов.

«После завершения восстановительных работ на предприятии обязаны провести инструментальные замеры на соответствие фактических параметров работы установки очистки газа проектным решениям», - отметили в департаменте.

Общая сумма наложенных штрафов составила примерно 24 млн тенге. Экологи заверили, что в случае неисполнения предписаний в установленный срок будет инициирована повторная проверка.

 

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