На 48 млн тенге оштрафованы организации за нарушения требований безопасности

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В МВД продолжаются плановые проверки состояния антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz

По данным министерства, более 17 тыс. объектов массового скопления людей в регионах относятся к категории уязвимых к терроактам.

С начала года проверено 1804 объекта, в их числе ТРЦ, крупные места торговли и общественного питания, организации образования и культовые сооружения. В результате выявлено 581 нарушение установленных законодательством требований безопасности.

Руководителям и собственникам объектов, на которых нарушения выявлены впервые, выданы предписания об устранении недостатков с установлением сроков.

Вместе с тем в отношении злостных нарушителей составлено 180 административных материалов по статье 149 КоАП за невыполнение требований по обеспечению антитеррористической защиты вверенного объекта. Наложено штрафов на 48 млн тенге.

«Проверки не ограничиваются только лишь выявлением недостатков. В ходе посещения сотрудники полиции определяют уровень знаний и навыков персонала, а также охраны объектов по действиям при различных чрезвычайных ситуациях и проводят занятия. Разъяснительной работой охвачено более 40 тыс. работников из числа персонала объектов, уязвимых в террористическом отношении», – отметили в ведомстве.

#регионы #безопасность #МВД #проверка #ТРЦ #теракт #объекты

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