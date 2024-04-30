На 48 млн тенге оштрафованы организации за нарушения требований безопасности

В МВД продолжаются плановые проверки состояния антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

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По данным министерства, более 17 тыс. объектов массового скопления людей в регионах относятся к категории уязвимых к терроактам.

С начала года проверено 1804 объекта, в их числе ТРЦ, крупные места торговли и общественного питания, организации образования и культовые сооружения. В результате выявлено 581 нарушение установленных законодательством требований безопасности.

Руководителям и собственникам объектов, на которых нарушения выявлены впервые, выданы предписания об устранении недостатков с установлением сроков.

Вместе с тем в отношении злостных нарушителей составлено 180 административных материалов по статье 149 КоАП за невыполнение требований по обеспечению антитеррористической защиты вверенного объекта. Наложено штрафов на 48 млн тенге.