На Аксуском заводе ферросплавов произошел пожар

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На Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цехе загорелись трансформатор печи и оборудование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Создан штаб под руководством ДЧС Павлодарской области. На месте работают сотрудники ДЧС, а также службы 102 и 103.

Как сообщается, горят электрические провода в трансформаторных шахтах, а также оборудование и насосное масло - в аккумуляторной.

Начато расследование. Причины возгорания выясняются, сообщили в пресс-службе завода.