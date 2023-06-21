На Аксуском заводе ферросплавов произошел пожар
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Создан штаб под руководством областного ДЧС. Начато расследование.
На Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цехе загорелись трансформатор печи и оборудование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Создан штаб под руководством ДЧС Павлодарской области. На месте работают сотрудники ДЧС, а также службы 102 и 103.
Как сообщается, горят электрические провода в трансформаторных шахтах, а также оборудование и насосное масло - в аккумуляторной.
Начато расследование. Причины возгорания выясняются, сообщили в пресс-службе завода.