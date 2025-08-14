На Аляске начался паводок из-за таяния ледника Менденхолл

Alaska Beacon: Аляске грозит рекордный ущерб из-за паводка в городе Джуно

Фото: Becky Bohrer/AP

На столицу американского штата Аляска Джуно надвигается паводок из-за прорыва воды от тающего ледника Менденхолл, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru

«Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски... Ожидается, что пик придется на день среды и достигнет отметки 16,6 футов (около 5 метров - ред.)», — говорится в сообщении Alaska Beacon.

Предполагается, что паводок может принести больше ущерба, чем годом ранее. Тогда бушующая стихия повредила 290 домов.

11 августа портал Alaska's News Source со ссылкой на данные Информационного центра о землетрясениях Аляски сообщил, что на территории штата сошел оползень. ЧП произошло в районе населенного пункта Эндикотт Арм, который расположен к югу от административного центра. Оползень обрушился в воду и спровоцировал образование небольших волн цунами высотой 0,3 метра.

Ранее жителей Аляски призвали эвакуироваться из районов вблизи ледника Менденхолл.

Так же стало известно, что 15 августа над Анкориджем на Аляске временно закроют небо перед встречей президентов США и России. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа пройдет в Анкоридже.

 

#паводок #Аляска #ледник #Менденхолл

