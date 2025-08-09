Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Соответствующая запись размещена в пятницу, 8 августа, в соцсети Truth Social, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Evan Vucci/AP Photo/dpa/picture alliance

"Долгожданная встреча между мной - президентом Соединенных Штатов Америки - и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительные подробности будут сообщены позже. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" - написал он.

Подготовка к встрече будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", - процитировало Ушакова агентство "Интерфакс".

По словам Ушакова, президенты сосредоточатся на долгосрочном урегулировании в войне в Украине. Следующая за переговорами на Аляске встреча Путина и Трампа может пройти на российской территории - "соответствующее приглашение президенту США уже передано", добавил помощник главы российского государства.

Ранее президент США заявил, что готов к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, даже если тот не встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Белый дом все еще прорабатывает детали, уточнила 7 августа пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

На вопрос журналиста, должна ли встреча Путина с Зеленским стать условием для переговоров главы РФ с Трампом, тот ответил: "Нет, ему (Путину. - Ред.) не нужно (для этого встречаться с украинским лидером. - Ред). Нет".