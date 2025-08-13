В Белом доме решили, что Трампу будет достаточно нескольких минут, чтобы понять, готов ли Владимир Путин договариваться о прекращении огня в Украине

Фото: Evan Vucci/AP Photo/dpa/picture alliance

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа пройдет в Анкоридже. Об этом сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, [штат] Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», - сказала она.

Так же стало известно, что 15 августа над Анкориджем на Аляске временно закроют небо перед встречей президентов США и России.

Согласно уведомлению Федерального управления гражданской авиации США, в пятницу в районе этого города на Аляске произойдет "перемещение VIP-персоны". В этой связи полеты будут запрещены в радиусе 48,3 км и на высоте до 5,5 км.

Как пишет Politico, на подготовку таких саммитов, как встреча президентов, порой тратятся месяцы, но Дональд Трамп отвел на нее всего одну неделю. В Белом доме решили, что Трампу будет достаточно нескольких минут, чтобы понять, готов ли Владимир Путин договариваться о прекращении огня в Украине. Поэтому сам президент США и его администрация призывают не ждать многого от встречи на Аляске.