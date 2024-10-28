На большей части Казахстана ожидаются осадки
120
В температурном режиме существенных изменений не прогнозируется
Прогноз погоды на 29-31 октября предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz
На большей части Казахстана по-прежнему ожидаются осадки.
В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, под влиянием Атлантического циклона, сохраняется неустойчивая погода, прогнозируются осадки (дождь, снег), гололед и туман. 30 октября на западе республики ожидаются сильные дожди, также ожидается усиление ветра.
В температурном режиме существенных изменений не прогнозируется.