На четырех платных трассах с 10 июля начнут контролировать среднюю скорость

Автодороги

Контроль средней скорости будет действовать в двух направлениях на следующих участках: — Актобе – Кандыагаш; — Алматы – Хоргос; — Кокшетау – Петропавловск; — Астана – Темиртау, на участке Аршалы – Ошаганды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«ҚазАвтоЖол» с 10 июля вводит контроль средней скорости движения на отдельных платных участках автомобильных дорог республиканского значения, сообщает Kazpravda.kz 

Новая мера направлена на снижение аварийности, профилактику нарушений скоростного режима и повышение безопасности водителей и пассажиров.

Контроль средней скорости будет действовать в двух направлениях на следующих участках: — Актобе – Кандыагаш; — Алматы – Хоргос; — Кокшетау – Петропавловск; — Астана – Темиртау, на участке Аршалы – Ошаганды. Главная цель внедрения системы - не наказание, а предупреждение опасного поведения на дороге.

Практика показывает, что именно превышение скорости остается одним из ключевых факторов тяжелых ДТП. Контроль средней скорости позволяет фиксировать не разовое превышение перед камерой, а реальную манеру движения водителя на всем участке дороги. Иными словами, система оценивает, с какой скоростью транспортное средство фактически преодолело определенный отрезок пути. Такой подход исключает ситуацию, когда водитель снижает скорость только перед камерой, а затем вновь разгоняется до опасных значений.

Внедрение автоматической фиксации нарушений скоростного режима проводится в рамках превентивных мер по снижению аварийности на республиканских трассах. Особое внимание уделяется платным участкам с высокой интенсивностью движения, где соблюдение скоростного режима напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.

В компании призывают водителей заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» и не превышать установленный скоростной режим. Безопасная дорога начинается не только с качественного покрытия, но и с ответственного поведения за рулем. Несколько минут экономии не стоят человеческой жизни.

#безопасность #дороги #скорость

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