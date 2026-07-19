Акимат предупредил об ограничении движения на проспекте Улы Дала в Астане

Ремонт проведут на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Р1

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 19 и 20 июля будет частично ограничено движение транспорта на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Р1. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия, передает Kazpravda.kz.

Работы проводит столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В связи с проведением ремонта дорожного полотна на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Р1 19 и 20 июля данный участок будет частично перекрыт», - сообщили в акимате Астаны.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

На период проведения работ на участке установят временные дорожные знаки и указатели, которые помогут обеспечить безопасность и снизить возможные неудобства для участников движения.