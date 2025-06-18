фото пресс-службы Премьер-министра РК

Стороны обсудили планы строительства объездной дороги на пункте пропуска «Нұр жолы» на границе с КНР. Проект нацелен на повышение пропускной способности приграничной инфраструктуры и снижение нагрузки на действующие транспортные потоки.

Планируется строительство объездной автодороги протяженностью 3,2 км и шириной 12 м для транспортировки крупногабаритных грузов весом более ста тонн, а также обустройства парковочных зон для транспорт­ных средств площадью 81,6 га. Дополнительно предусмотрены возведение автодорожного моста, установка соответствующей придорожной инфраструктуры. Все объекты будут построены за счет частных инвестиций компании, общий объем которых составит около 50 млн долларов.

Олжас Бектенов подчеркнул важность проекта для развития транспортной логистики, торговли и транзитного потенциала Казахстана в соответствии с поставленными Главой государства задачами. Отмечены возможности дальнейшего взаимодействия в сфере машиностроения с высоким уровнем локализации и учетом опыта и компетенций компании Sarens.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в осуществлении проекта строительства объездной дороги, а также выразили готовность к расширению сотрудничества. Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам оказать необходимое содействие в своевременном осуществлении проекта, сообщила пресс-служба руководителя Правительства.