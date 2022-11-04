Свежий выпуск На каланче пожарной 4 ноября 2022 г. 0:42 Флора Левина, область Абай В 1790 году на территории Семипалатинской крепости случился грандиозный пожар, когда выгорела добрая половина сооружений – из 170 домов осталось 88. Тогда впервые встал вопрос о защите города от огня. Наконец, в 1804 году комендант крепости передал городским властям пожарные инструменты – пожарный насос, лопаты, багры, кошму. Неудивительно, что в Семипалатинске часто случались пожары, – дома были большей частью деревянные и стояли довольно близко друг от друга. Во многом успех в тушении пожаров зависел от сноровки пожарной команды, но в большей степени – от их снаряжения, которое в то время, конечно, было небогатым. Вот что писал в записках Императорского Русского географического общества (1861 г.) Николай Абрамов: «Главная опасность в Семипалатинске, как и везде, бывает от неосторожного обращения с огнем. Посему на случай пожаров здесь содержится пожарный обоз, состоящий из 3 труб и 3 рукавов, 4 бочек, 4 ушатов, 11 багров, 4 лестниц, 6 щитов и парусов. К ним принадлежат 6 зимних и 6 летних ходов. Рабочих 16 человек, лошадей – 10. Содержание в год пожарной части стоит 937 рублей 49 копеек». В те годы пожарная команда находилась в ведомстве полицейской управы. Полицейские власти мало заботились о развитии пожарного дела. Их больше интересовала внешняя сторона: шумный и красивый выезд пожарной части, нарядная сбруя с украшениями и бубенчиками разного звона. Внешний облик внушал горожанам мысль о высокой организованности и боеспособности пожарной части. На пожары же команда опаздывала, упряжь рвалась, рукава ломались, а насосы не подавали воду. Снаряжение, которым пользовались первые пожарные, было громоздкое и неподъемное – чего стоил один только стендер (пожарная колонка), он весил 50 килограммов, каска – 5, насадные багры с двумя цепями не меньше 70 кг! И это при том, что служба была просто каторжная: рабочий день начинался в 5 утра и длился 16 часов. Отлучаться с территории части было нельзя – только раз в неделю, да и то на три часа. Плюс раз в месяц могли давать увольнительную на сутки. Дисциплина в части царила жесткая: провинившихся наказывали розгами или помещали в карцер. В 1867 году в Семипалатинске построили деревянную каланчу. 20-метровая башня была самым высоким строением города, с нее можно было разглядеть всполохи пожара в любой слободе. Завидев дым, каланчовые звонили в колокол и подавали пожарным условные сигналы: ночью – фонарем, днем – разноцветными шарами. В воздух взмыл синий шар – значит пожар в северной стороне, желтый – огонь вспыхнул на юге. Сейчас многие даже не подозревают о существовании такой профессии. А раньше горожане не представляли без них свою жизнь. Ведь каланчовые круглосуточно охраняли города, где преобладали деревянные строения, от пожаров. На сторожевом посту, откуда открывался обзор на весь город, трое каланчовых регулярно подменяли друг друга. Летом через каждые два часа, а зимой – через час. Получается, один человек за сутки восемь раз мог подняться и спуститься с высоты восьмиэтажного дома. Кроме выносливости и зоркого глаза каланчовые должны были обладать аналитическим складом ума. По дыму должны были определить не только месторасположение пожара, но и его интенсивность. Услышав тревожный звон колокола, огнеборцы начинали вглядываться в небеса. Если каланчовый отпускал один шар, значит, возгорание слабое и для его тушения хватит двух пожарных обозов. Если два шара – нужно выезжать четырем обозам. Ну а если три шара – на борьбу со страшным пожаром высылай все имеющиеся обозы. Но обнаружение пожаров было не единственным предназначением каланчи – она была своего рода маяком, а в лютые морозы, которыми отличалась семипалатинская зима, даже барометром. Вот что говорится в воспоминаниях жителя Семипалатинска Леонида Семенова: «Родился я в 1902 году. Учился в мужской гимназии, что была в центре города. Зимой, в самые лютые морозы, когда отменялись занятия в гимназии, на пожарной каланче вывешивался специальный сигнальный фонарь. Каланчу в те времена было видно практически из любой части города. Встаешь рано утром, окна все обледенели, в гимназию не хочется идти, а надо, порядки и дисциплина были строгими. Одеваешься потеплее – и в путь. На улице пытаешься удостовериться в наличии сигнала с каланчи. Если его нет, плетешься учиться, но если горит заветный фонарь… Скорее домой, мать как раз вынимает из печки свежий хлеб, ломоть за пазуху, коньки за спину – и на каток». Семипалатинск рос. Со старой каланчи уже не так хорошо были видны городские здания и сооружения. И в 1923 году было решено построить новую, каменную, каланчу. Ее строили четыре года и потратили 78 тыс. рублей. Причем строительством каланчи занимались сами пожарные. С этой целью ввели другой режим работы: 48 часов работали, потом день отдыхали и день трудились на строительстве пожарного депо… В 1929 году ввели трехсменное дежурство. К тому времени в Семипалатинске уже было две пожарные команды и трудились там 111 человек. Архитектором и руководителем строительства каланчи был Иван Алексеевич Богомолов, потомственный инженер-архитектор. Его отец, Алексей Антонович, до революции был главным архитектором города. По его проектам построено много домов в Семипалатинске. Рассказывают, что это был высокий, под два метра, человек недюжинной силы. Он мог подойти к косо поставленной стене и развалить ее одним ударом. Его сын, Иван Алексеевич, пошел в отца, правда, нрава был более спокойного, а вот сила та же… Новое двухэтажное здание пожарной команды отвечало всем требованиям работы. В ней две башни: одна – для обзора окрестностей, другая – для сушки рукавов. Но если первая осталась как исторический памятник (уж с нее-то весь город сейчас точно не разглядеть!), то другая служит по сей день. Современные технологии со специальным электрифицированным оборудованием все же не дают полной гарантии надежности при сушке и обслуживании пожарных рукавов. Заезжие представители пожарной службы из других городов и стран завидуют, что в Семее есть такая башня. На самый верх башни ведет ровно 100 ступеней – 60 бетонных и 40 металлических по крутой винтовой лестнице. Закладывал ли архитектор какой-то сакральный смысл в число ступеней, никто не знает. Зато известно, что каланчу чуть было не запретили использовать. Дело в том, что если смотреть на нее, стоя лицом на юго-восток, возникает ощущение, что башня кренится в сторону. Архитектору пришлось доказывать, что крен – всего лишь зрительный эффект. Чуть позже каланча вновь стала объектом дискуссий. Местные власти заявили, что в связи с телефонизацией нет нужды в каланчовых. Мол, каждый сможет сообщить о пожаре по телефону. В 1938 году каланчовую службу отменили. Но вскоре приключился пожар на кожевенном заводе. Огонь вспыхнул в тот момент, когда в этой части города не работала телефонная сеть. И каланчовые вновь начали нести свою вахту. Сейчас смотровую площадку башни обжил бессменный каланчовый – манекен в форме пожарного, получивший имя Сондырбек. Он – один из экспонатов музея пожарно-технического центра, расположенного в каланче. Красавицу-каланчу в Семее очень любят. И не только потому что она – единственная кирпичная каланча, оставшаяся на территории Казахстана, и является памятником истории и архитектуры. С ней связано много интересных событий и праздников, которые организовывают неутомимые пожарные города. Несколько лет назад на ней отметила бракосочетание пара молодоженов. Влюбленные не побоялись подняться на узкий балкончик каланчи, стоя в открытой всем ветрам корзине автоматизированной пожарной лестницы, установленной на спецмашине. На высоте 25 метров от земли они выпустили в небо пару белых голубей.