Более 200 тысяч иностранных автомобилей легализовано в Казахстане

Транспорт, Общество
322
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Подавляющее большинство легализованных автомобилей вывезены из России, Армении, Кыргызстана.

Фото: Kazpravda.kz

Итоги кампании по легализации иностранных автомобилей озвучили представители Министерства внутренних дел Казахстана на брифинге в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, по данным председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева, около 206 тысяч иностранных автомобилей было легализовано за весь период акции. Подавляющее большинство легализованных машин завезены из трех стран Таможенного союза – России, Армении, Кыргызстана.

«Наибольшее количество автотранспорта по областям зарегистрировано в Алматы – 21 115; Актюбинской области – 20 876; Шымкенте – 15 145; Западно-Казахстанской области – 14 204; Атырауской области – 14 197; Кызылординской области - 13 695», – перечислил спикер.

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства, с 22 мая текущего года выдано разрешение на легализацию автомобилей-конструкторов. На сегодняшний день легализовано 14 654 «автоконструктора», сообщил Кайсар Султанбаев.

Напомним, в этом году с 23 января по 30 июня принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Гражданам Казахстана, своевременно подавшим заявку, но не успевшим легализовать свои автомобили, была предоставлена возможность легализации после установленного срока. 3 июля МВД сообщало о 196 тысячах иностранных автомобилей, легализованных  казахстанцами.

#МВД #РК #автоконструкторы #легализация иностранных автомобилей

Популярное

Все
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Спасатели и полицейские Астаны ежедневно патрулируют пляжи города, чтобы предотвратить трагедии
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
Пожар в Баянаульском заповеднике вспыхнул из-за молнии
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в третий круг Уимблдона-2023
МАЭК снова перестал работать
До 42 градусов: синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре сегодня, 7 июля
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
В Астане выбрали самого сильного мужчину
Роман Скляр проверил ремонт тепловых и водопроводных сетей
Рыбакина обыграла вторую соперницу на Уимблдоне-2023
Роман Скляр посетил Балхашскую ТЭЦ
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города

Читайте также

Спасатели и полицейские Астаны ежедневно патрулируют пляжи …
Был в лагере беженцев – полиция об экстрадированном из Герм…
Купленные казахстанцами на 74 млн тенге массажные кресла ок…
Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]