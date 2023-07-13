Более 200 тысяч иностранных автомобилей легализовано в Казахстане

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Итоги кампании по легализации иностранных автомобилей озвучили представители Министерства внутренних дел Казахстана на брифинге в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, по данным председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева, около 206 тысяч иностранных автомобилей было легализовано за весь период акции. Подавляющее большинство легализованных машин завезены из трех стран Таможенного союза – России, Армении, Кыргызстана.

«Наибольшее количество автотранспорта по областям зарегистрировано в Алматы – 21 115; Актюбинской области – 20 876; Шымкенте – 15 145; Западно-Казахстанской области – 14 204; Атырауской области – 14 197; Кызылординской области - 13 695», – перечислил спикер.

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства, с 22 мая текущего года выдано разрешение на легализацию автомобилей-конструкторов. На сегодняшний день легализовано 14 654 «автоконструктора», сообщил Кайсар Султанбаев.

Напомним, в этом году с 23 января по 30 июня принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Гражданам Казахстана, своевременно подавшим заявку, но не успевшим легализовать свои автомобили, была предоставлена возможность легализации после установленного срока. 3 июля МВД сообщало о 196 тысячах иностранных автомобилей, легализованных казахстанцами.