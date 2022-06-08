На лугу пасется… кто?

Развитие животноводства в Южном Казахстане сдерживается нехваткой пастбищ.

То в одном, то в другом районе Южного Казахстана возникают напряженные ситуации, в основе которых лежит дефицит пастбищ. На исходе мая чуть было не вспыхнул конфликт в одном из аулов предгорного Толебийского района, жители которого испытывают сложности с заготовкой кормов и выпасом скота.

Неудивительно, что тема пастбищ была доминирующей на июньской встрече акима облас­ти Умирзака Шукеева с толебийцами.

В аулах, живущих за счет животноводства, все чаще заявляют, что вынуждены держать домашний скот на привязи, не имея возможности пасти его на лугу.

– У меня сейчас на откорме сто бычков, я мог бы запросто удвоить поголовье, – говорит фермер из Сарыагашского района Серик Шалкаров. – Но нет пастбищ, а покупать корма круглый год очень дорого. Летний выпас мог бы существенно снизить расходы животноводов, но где пасти, если все земли распроданы?!

Попытки решить проблему на месте, достучаться до районных властей, утверждают фермеры, безрезультатны. Сельские акима­ты ссылаются на отсутствие свободных пастбищ, районные – просят набраться терпения и подождать, обещая со временем найти выход из затруднительного положения.

– Простым людям жить стало невозможно, – сетует житель Ордабасинского района Жусип Ахметов. – Погонишь скотину на луг, и тут же объявляется хозяин пастбища, возмущается: дескать, нельзя здесь пасти, это его земля. Идешь в другое место, оттуда тоже гонят. Не знаешь, куда и пойти, поэтому приходится покупать корм и держать коров, овец и лошадей в стойле, а это накладно. Посчитайте сами – отруби покупаем по 100 тенге за кило, пшеницу – по 150, кукурузу по 100 тенге. Как жить дальше? Хоть избавляйся от скота, а чем тогда семью кормить? Животноводство – наше исконное занятие.

В областном управлении сельского хозяйства нехватку пастбищных земель для выпаса домашнего скота объясняют ростом поголовья. Если по состоянию на 2000 год поголовье скота в регио­не составляло 2 млн 439 тыс. голов, то на 1 января текущего года этот показатель утроился, достигнув 6 млн 646 тыс. голов. При этом большая часть, или 4 млн 444 тыс. голов (или 66,9%), приходится на жителей населенных пунктов. Остальные 2 млн 202 тыс. поголовья (или 33,1%) находятся в собственности фермерских хозяйств и производственных кооперативов.

Как правило, у организованных аграриев имеются луга, где они выпасают скот и заготавливают сено в период травостоя. А вот общественных пастбищ, на которых бы с весны и до осени кормилась домашняя живность сельчан, катастрофически не хватает. Земли вокруг аулов либо деградировали от чрезмерной неконтролируемой пастьбы, либо, как уже было сказано выше, имеют собственников.

Чтобы снять остроту проблемы, акиматом области в разрезе городов и районов проведен анализ, на основе которого сделана попытка перераспределить нагрузку на пастбища, находящиеся в пользовании жителей населенных пунктов, предприя­тий и крестьянских хозяйств, расположенных на охраняемых территориях лесного фонда.

По распоряжению руководства области в прошлом году животноводам разрешили частичный выпас домашней скотины на охраняемых территориях. В результате принятых мер удалось сократить число сельских округов, не полностью обеспеченных пастбищами. Если в прошлом году таких было 149, и на них приходилось 85,6% поголовья общественного стада области, то сейчас – 104 с 59,8% поголовья.

В областном управлении земельных отношений считают, что высокая доля скотопоголовья в домашних хозяйствах и положительная динамика его роста осложняют ситуацию с обеспеченностью выпасами и не дают ощутимого результата по снижению дефицита пастбищных угодий. И предлагают при реализации проектов массового предпринимательства по развитию животноводства в Туркестанской области основное внимание уделять стойловому содержанию скота.

По информации начальника управления земельных отношений Туркестанской области Тлегена Ергали, общая площадь пастбищ в области составляет 8 млн 865 тыс. га. При этом почти четверть из них, точнее – 2 млн 078 тыс. га, непригодны для использования. Это Бетпакская степь, Кызылкумские массивы Сузакского района.

Из оставшихся 6 787 тыс. гектаров, пригодных для выпаса, 748 тыс. га находятся в пользовании жителей населенных пунктов, 3 294 тыс. га пастбищ закреплены за предприятиями и крестьянскими хозяйствами. Еще 2 633 тыс. га расположены на землях особо охраняемых территорий.

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 2020 год дефицит пастбищ в населенных пунктах Туркестанской области был на уровне 7 млн 164,7 тыс. га. Принятые меры позволили за прошедшие годы сократить этот показатель немногим более чем в два раза. Сейчас животноводы нуждаются в 3 млн 119,8 тыс. га пастбищ, рассчитанных на содержание 522 тыс. условных голов скота.

Снизить дефицит пастбищ позволило проведение большой ревизии угодий, в ходе которой устанавливалась законность их передачи тому или иному землепользователю, а заодно проверялось использование выпасов по целевому назначению.

– На текущий год утвержден план по увеличению общей площади пастбищ, превышающий один миллион гектаров, – рассказывает Тлеген Ергали. – Из этого объема 405 тысяч га мы намерены вернуть в государственную собственность. На использование остальных 606 тысяч гектаров предполагается заключение меморандумов с крупными хозяйствующими субъектами, согласно которым этими угодьями также получит право пользоваться местное население.

С начала года в государственную собственность уже возвращено 9,2 тыс. га пастбищ, а статус общественных закреплен за 1,5 тыс. га полей и лугов из специального фонда, пригодных для выпаса скота. Кроме того, меморандумы с крупными хозяйствую­щими субъектами заключены на 45,4 тыс. га.

Вопрос возврата пастбищ в земельный фонд находится под личным контролем прокурора Туркестанской области Марата Алиханова. При помощи косми­ческого мониторинга «Геопортал» надзорным органом выявлено 826 тыс. га пастбищных земель, используемых не по целевому назначению. Мерами прокурорского надзора государству возвращено 155 тыс. га, включая 131 тыс. 400 га пастбищ общего пользования, прилегающих к населенным пунктам.

За нарушения, допущенные при выделении пастбищных угодий, к дисциплинарной ответственнос­ти в местных исполнительных и уполномоченных органах привлечено 71 должностное лицо, 45 – к административной.

Инициированы 14 досудебных расследований по фактам незаконного недропользования на пастбищных и иных угодьях с причинением экологического ущерба на сумму, превышающую 2,6 млрд тенге. Уже отменено пять конкурсов о предоставлении в пользование 40 тыс. га пастбищ, взыскано 2,5 млн тенге штрафов.

В суды заявлены иски о возврате в госсобственность 13 пастбищ общей площадью 201,3 га. Надзорным органом установлены также факты незаконного захвата пастбищных угодий. Без проведения аукциона путем конкурса частным предпринимателям из пастбищных земель передано 16 участков площадью 28 га кадастровой стоимостью более 62,2 млн тенге.

Чиновники Толебийского райо­на, к примеру, в нарушение норм Земельного кодекса выделили пастбищные земли площадью 82,6 га для деятельности, не имею­щей ничего общего с выпасом скота.

В Сайрамском районе прокуратурой установлены 34 юридических лица, незаконно использующих пастбищные угодья. На них устроили карьеры по добыче инертных материалов – щебня, гравия, песка, песчано-гравийной смеси.

По каждому такому факту начато досудебное расследование, наложено и взыскано штрафов на сумму 641 млн тенге.

А еще в Толебийском районе выявлено 10 фактов самовольного захвата земельных участков, ранее использовавшихся местным населением под пастбища, для организации зон отдыха. Все они возвращены государству и снова используются по своему исконному назначению.

Как сообщили в надзорном органе, областным управлением земельной инспекции на сегодня к административной ответственности привлечены 55 нарушителей.

Более того, 39 землепользователей своими силами и за свой счет провели рекультивацию испорченных ими земель и восстановили плодородный слой почвы.

Вот и получается, что вопросы обеспечения сельских жителей общими пастбищами полностью решены только в трех районах Туркестанской области – Отрарском, Сузакском и Шардаринском, имеющих достаточные площади кормовых угодий.

При общем дефиците пастбищ в объеме 3 млн 119,8 тыс. га, расположенных в радиусе 10–15 км от населенных пунктов, более 46% от потребности, или 1 млн 446,6 тыс. га, приходится на три района – Сайрамский, Жетысайский и Мактааральский, в которых угодья для выпаса скота практически отсутствуют. Все эти районы отличаются высокой плотностью населения и хорошо развитым земледелием.

Сайрамскому району, к примеру, крайне необходимы 782,9 тыс. га пастбищ. При этом в спе­циальном земельном фонде нет ни одного гектара, да и общая площадь существующих кормовых угодий составляет менее 38 тыс. га.

Жетысайский район нуждается в 395,6 тыс. га, в Мактааральском дефицит составляет 268,1 тыс. га. В этих двух районах 95% земель сельскохозяйственного назначения являются орошаемыми землями, а общая площадь пастбищ ограничена всего 2,2 тыс. га.

На недавних встречах с депутатами Сената и Мажилиса Парламента вопросы пастбищ и деградации кормовых угодий стали ключевыми. Жители отдаленного сельского округа Дарбаза Сарыагашского района, общаясь с сенаторами Али Бектаевым и Алимжаном Куртаевым, к примеру, подчеркивали, что такая ситуация не только не позволяет местному населению полноценно заниматься разведением скота, но и сдерживает в районе развитие молочной переработки.

– Есть поручение Главы государства по решению пастбищного вопроса, – проинформировал животноводов Али Бектаев. – Для этого по инициативе депутатов Парламента разрабатывается специальный законопроект. В Сенате уже прошла его презентация. Считаю, что после принятия закона ситуация с пастбищными угодьями должна значительно улучшиться.

Тему пастбищ подняли на встрече с депутатом Мажилиса Парламента РК Кайнаром Абасовым и жители аула Каскасу Толебийского района. Этот аул, расположенный в предгорьях Западного Тянь-Шаня, широко известен своим очень вкусным кумысом и экологически чистыми бараниной и кониной. Спрос на эту продукцию огромный. Ее везут не только в Шымкент и Туркестан, но и в Алматы, Нур-Султан. Самое время увеличить предложение, но как это сделать, если в Каскасу проживают 5 500 человек, а пастбищ всего 400 гектаров?!

Ситуация только усугубилась после того, как в 2019 году 1 558 гектаров были переданы на баланс Сайрам-Угамского национального природного парка. Люди попросили депутата оказать содействие в возврате этих земель в общее пользование.

За расширение пастбищных площадей ратует и население Казыгуртского района, специализирующегося на животноводстве. Жители сельских округов Алтынтобе и Жанабазар, в которых проживают, соответственно, 8 900 и 12 тыс. 665 человек, тоже надеются, что народные избранники решат проблему и помогут им обзавестись пастбищами.

– Участки, переданные земельному фонду, никогда не перейдут в частную собственность, – пояс­нил фермерам Кайнар Абасов. – Они будут выделены для общего пользования. Для этого существует Земельный кодекс и предусмотрены законодательные нормы. Кроме того, мы поднимаем вопрос передачи под пастбища посевных земель. В ближайшее время совместно с Министерством сельского хозяйства парламентарии начнут искать пути решения данной проблемы. Готов выслушать ваши предложения и вопросы, касающиеся Туркестанской области. В случае необходимости направлю запросы в соответствующие министерства. В июле планирую встретиться с вами еще раз, чтобы проинформировать о том, что удалось сделать за это время.