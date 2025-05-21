На сцене «Гедда Габлер»: спектакль о генеральской дочке показали в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Известный казахстанский режиссер Дина Жумабай рассказала о премьере спектакля «Гедда Габлер» в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Данил Конищев

Драма, созданная по мотивам одноименной пьесы Генрика Ибсена, привлекает внимание не только драматургией, но и актуальными социальными темами, которые переплетаются с внутренним миром персонажей.

По словам Дины Жумабай, в прошлом году ей поступило предложение о совместной работе с труппой старейшего столичного театра. Спустя время «горьковцы» привезли на гастроли в Алматы спектакль «Жизнь без» с участием Светланы Фортуны, которая впечатлила ее выразительной актерской игрой. В итоге, творческая команда решила взяться за историю хрупкой женщины с мужским характером Гедды Габлер.

Также режиссер добавила, что  спектакль поднимает важные вопросы о роли женщины в обществе, о личной свободе и необходимости выбора. Главная героиня символизирует не только борьбу женщин за свои права, но и внутренние противоречия, с которыми сталкиваются люди, стремящиеся к самоопределению. Она отчаянно борется за свободу, чтобы выйти за пределы навязанных рамок.

История Гедды затрагивает вечные темы, такие как одиночество, давление общества, поиск собственного пути. Первая казахстанская интерпретация классической пьесы Ибсена открывает новые горизонты для понимания закомплексованности человеческой природы и социальных норм. Возможно, в этой связи для театралов введено возрастное ограничение 18+.

«Ибсен – родоначальник психологического театра, то есть с него начинается новая драма. Гедда Габлер – практически последняя пьеса, созданная автором после таких популярных произведений как «Кукольный дом» и «Пер Гюнт». В пьесах Ибсена соединяется психология и шекспировские мотивы. В нашей постановке ведется разговор о тяжелой женской судьбе. Когда девочка воспитана мужчиной, то возникает внутренний конфликт из-за того, что она не получила материнской любви.

В начале мы видим сильную, независимую и свободолюбивую Гедду Габлер, но потом понимаем, что у нее хрупкая, ранимая детская душа, ведь против природы невозможно идти. В драме с нотками трагедии можно увидеть разные грани любви, непринятия и смерти, которые драматург не предугадывал, а точно отразил в творчестве. В 20 веке феминизм быстро набирает обороты, так как в обществе возникает мужское и женское равноправие», – пояснила Дина Жумабай.

Всего в постановке задействовано семь человек, включая дочь исполнительницы главной роли Светланы Фортуны – Севиль Абишеву, Диаса Кожантаева, Нину Дроботову, Полину Харламову, Ивана Анопченко и Илью Соболева.  

По задумке режиссера создана стилизованная метафоричная среда в лофтовом пространстве. Она нарочито избегала точной временной принадлежности в сценографии, и в этом минимализме виделись изысканность и стильность.  

«Мы не показываем время, а делаем акцент на человеческих взаимоотношениях. В декорациях узнаваемо необжитое пространство. Молодожены заехали в арендованную квартиру сразу после того, как в доме закончился ремонт. Строители не успели убрать полиэтилен, также там остались недоделанная стена, видны стеклянные створки дверей. Хотя герои пытаются создать уют, все разрушается. Здесь можно провести параллель с личной жизнью Гедды Габлер. Она не может найти себя в этой некомфортной среде.

Диван представляет собой метафору семейной жизни главной героини, его часто перетаскивают в разные места, а в финале мебель и вовсе разрушается. Две смерти происходят около «стены плача». Так и главная героиня находит выход запутанной ситуации, когда решается на самоубийство. Что касается музыки, то два трека написал композитор Нурсултан Тореали, также по ходу действия звучат католическая молитва и «Вальс» Евгения Гринькова», – заключила собеседница.

Несомненно, премьера спектакля стала важным событием в культурной жизни столицы. В новой трактовке классическая история становится аллегорией общественных и культурных трансформаций, побуждая к размышлениям не только о прошлом, но и о проблемах современного общества.

#Астана #театр #спектакль #премьера #Гедда Габлер

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