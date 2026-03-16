Наблюдатели ТюркПА: не было выявлено никаких нарушений

Референдум
114
Айман Аманжолова
корреспондент

Как отметил член Великого национального собрания Турции Осман Местен, входящий в состав наблюдателей Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), члены миссии посетили 115 избирательных участков в Астане, Алматы, Туркестане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/ortcom_kz

«Наблюдатели миссии пришли к выводу, что все прошло профессионально, на очень высоком уровне. Голосующим была предоставлена необходимая информация. С нашей стороны не было выявлено никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результат референдума. Миссия положительно оценивает меры, принятые для лиц с ограниченными возможностями. Миссия высоко оценивает правовые условия Казахстана для наблюдения международными наблюдателями. Миссия пришла к выводу, что состоявшийся 15 марта 2026 года референдум был проведен в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами», - сказал спикер на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.

Популярное

Все
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
86,7% граждан проголосовали за новую Конституцию - данные exit-poll от Института евразийской интеграции
15 марта – День Конституции
По пути реформ
Ответственность за судьбу страны – дело общее
Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины
На участки шли целыми семьями
Для активной социализации созданы все условия
Автограф чемпиона и селфи со звездой
Важен каждый голос
Причастность к судьбе страны
Диалог в режиме нон-стоп
Вдвойне особенный день
Голос поколения
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
В Алматы перекроют улицы в преддверии празднования Наурыза
Бектенов: Казахстанцы своим выбором поддержали масштабные реформы Президента
Духовная идентичность казахского народа
Объявлены победители премии «Оскар - 2026»
Добрые дела меняют судьбы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Представитель ЦИК России: Возможности для голосования были …
«Цифры сходятся» – выводы независимых наблюдателей «Халық ү…
Миссия СНГ: референдум в Казахстане прошел без нарушений
Результаты подчеркивают активное вовлечение народа в формир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]