Граждан призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Казахстане участились случаи мошенничества с «ошибочными» переводами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного монетарного регулятора

Злоумышленники рассылают фейковые SMS о поступлении денег или делают небольшой реальный перевод, а затем звонят и под предлогом «ошибки» просят вернуть средства на счет третьего лица.

Что важно знать:

- Проверяйте движение денег только в приложении банка;

- Не переводите деньги обратно – это схема мошенников;

- Не переходите по ссылкам из подозрительных SMS;

- Сотрудники Нацбанка не звонят гражданам и не запрашивают личные данные!

Что делать?

При сомнениях - обратитесь в банк или в полицию

Контакт-центр Нацбанка: 1477.