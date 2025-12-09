Граждан призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов
В Казахстане участились случаи мошенничества с «ошибочными» переводами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного монетарного регулятора
Злоумышленники рассылают фейковые SMS о поступлении денег или делают небольшой реальный перевод, а затем звонят и под предлогом «ошибки» просят вернуть средства на счет третьего лица.
Что важно знать:
- Проверяйте движение денег только в приложении банка;
- Не переводите деньги обратно – это схема мошенников;
- Не переходите по ссылкам из подозрительных SMS;
- Сотрудники Нацбанка не звонят гражданам и не запрашивают личные данные!
Что делать?
При сомнениях - обратитесь в банк или в полицию
Контакт-центр Нацбанка: 1477.