В Астане провели профессионально-правовую консультацию для молодежи

На диалоговой площадке обсуждались пути популяризации закона и порядка в общественной среде

Фото: акимат Астаны

В столице прошло мероприятие консультационного характера «Начни порядок с себя!», сообщает Kazpravda.kz

По данным столичного акимата, в совещании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Мурат Абенов, Жаркынбек Амантайулы, заместитель председателя филиала республиканского Союза отцов по Астане Марат Кошкинбаев, международный эксперт в области экономики Ергали Муканулы, главный научный сотрудник национального научно-практического института повышения благосостояния детей «Өркен» Мипросвещения, доктор философии Арыстан Сатанов, ректор университета «Туран-Астана» Гульжамал Джапарова, председатель республиканского общественного объединения «Академия национальных ценностей» Адильхан Дуйсебек, а также студенты.

«Главная цель – объединение активных граждан – представителей власти и общества, обмен мнениями по вопросам среди молодежи. На одной такой недавней встрече студенты подняли темы онлайн-кредитов, мошенничества, наркомании. Позже мы подробно изучим их и рассмотрим способы решения. Тема сегодняшнего мероприятия «Начни порядок с себя!». Каждый человек должен начать дисциплинировать себя», – сказал Мурат Абенов.

Данное мероприятие организовано акиматом Астаны и национальным фондом социального развития «Серпін» в рамках проекта «Формирование доверительного диалога между гражданским сектором и местными исполнительными органами».

На диалоговой площадке обсуждались пути популяризации закона и порядка в общественной среде, повышения правовой грамотности, ответственности и гражданской активности молодежи, предупреждения преступлений и насилия.

Также в ходе заседания специалисты отрасли провели для студентов профессионально-правовые консультации на тему «Социальные проблемы молодежи и нормативно-правовые основы их решения».