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Награда за ноу-хау
Асет Калымов

Юные робототехники из Талдыкоргана стали победителями III Республиканского чемпионата школьного предпринимательства Enactus NATIONAL EXPO 2022.

В январе мы уже сообщали, что учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы Талдыкоргана создан уникальный концепт-шлем, с помощью которого инвалиды по зрению смогут передвигаться самостоятельно. Ребята взяли за основу обычную строительную каску, вмонтировали в нее видеокамеру, которая снимает пространство впереди человека окружностью в 120 градусов. На шлеме установлена также плата (мини-компьютер), на которую камера передает входящий видеопоток.

Затем видео обрабатывается нейронной сетью, и объекты, находящиеся впереди и сбоку от человека, классифицируются. Устройство может распознавать автомобили, поезда, автобусы, велосипеды, дорожные знаки, светофоры и пешеходов. Незрячему человеку в наушники в режиме реального времени поступает звуковой сигнал-информация о положении окружающих объектов. Например, «Слева едет машина» или «Автобус справа от вас».

Недавно группа робототехников талдыкорганской НИШ, в которую входят Виктор Кахно, Максим Сулин, Мирхаят Дени, Дмитрий Нам и Расим Нигматулин, представила свое ноу-хау на суд жюри республиканского чемпионата Enactus NATIONAL EXPO 2022. В научно-техническом конкурсе участвовало свыше ста команд из всех регионов страны. Талдыкорганцы заняли первое место, им вручили государственные гранты на обучение в Университете Нархоз.

Как отметил один из авторов проекта, ученик 11-го класса НИШ Виктор Кахно, в мире проживают около 200 млн слабовидящих и незрячих людей, в том чис­ле 160 тыс. казахстанцев.

– Мы решили внести свой вклад в облегчение их жизни, – рассказывает Виктор. – Перед началом работы советовались с членами областного общества слепых. С учетом их пожеланий установили дополнительное новшество. Это встроенный в наушники микрофон, который передает звуки из окружающей среды и усиливает их громкость. Причем сигналы, которые подает шлем о положении объектов, не мешают человеку слышать то, что происходит на улице.

Узнав, что незрячие тяжело ориентируются во времени суток, юные изобретатели разработали и встроили в шлем мобильное приложение, которое работает в качестве экранного диктора. Оно включает в себя функции озвучки времени, аудиоподкасты, погоду, геолокацию, встроенные карты Google.

Сейчас ребята думают над дальнейшим усовершенствованием программы: уже к осени они хотят оснастить шлем специальными очками, а также применить облачные технологии. Главная цель – чтобы как можно больше слабовидящих и незрячих людей смогли пользоваться данным ноу-хау.

Надо сказать, концепт-шлем для инвалидов по зрению – далеко не первое изобретение талдыкорганских вундеркиндов. Недавно ими был создан ряд таких интересных новинок, как медбот, робот-спасатель и устройство, помогающее восстановить поврежденные ткани и сухожилия рук травмированных людей.

По словам преподавателя робототехники Николая Авдюнина, необходимо активное участие отечественных бизнесменов в финансировании стартап-проектов молодых, оказывать помощь в коммерциализации их научных идей и внедрении их в широкое производство. Ведь на основе именно таких технологий будущего экономика страны сможет подняться на высокий уровень.

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