Накрыли подпольную лабораторию

«Подпольную лабораторию организовали граждане европейской страны, – рассказали в прокуратуре. – Из незаконного оборота изъято более 125 килограммов мефедрона, или 630 тысяч разовых доз, а также 500 литров прекурсоров».

Наркопроизводители использовали лабораторное оборудование нового поколения. Его мощность – до 30 кг «синтетики» в сутки. С санкции суда двое иностранных граждан взяты под стражу. Проводится досудебное расследование. Задержанным грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.