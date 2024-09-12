Накрыли подпольную лабораторию

Свежий выпуск
70
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Сотрудники департамента КНБ совместно с работниками прокуратуры ликвидировали крупную нарколабораторию. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, стоимость изъятых наркотиков превысила 3,5 млрд тенге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Подпольную лабораторию организовали граждане европейской страны, – рассказали в прокуратуре. – Из незаконного оборота изъято более 125 килограммов мефедрона, или 630 тысяч разовых доз, а также 500 литров прекурсоров».

Наркопроизводители использовали лабораторное оборудование нового поколения. Его мощность – до 30 кг «синтетики» в сутки. С санкции суда двое иностранных граждан взяты под стражу. Проводится досудебное расследование. Задержанным грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

#КНБ #прокуратура #наркотики #нарколаборатория

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Костанайцам простят неустойку
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Иностранные гости говорят об Играх кочевников
Развитие энергетики нельзя политизировать
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Будем дружить театрами
Танец души на холсте
Встречи в Великой степи
А у нас будет газ!
Влажное зерно требует сушки
Мониторить эмиссии и высаживать леса
В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ
Аграрным опытом поделятся Нидерланды
Уборка выходит на финишную прямую
Подписан меморандум с UNWTO
Субсидирование начнется в сентябре
Что мешает малому бизнесу нести «золотые яйца»?
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Когда дадут отопление в Астане
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
На энергетической безопасности экономить... опасно
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Референдум в новых законодательных условиях
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Возрастет число авиарейсов
Подписан меморандум с UNWTO
Субсидирование начнется в сентябре
Аграрным опытом поделятся Нидерланды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]