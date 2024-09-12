Накрыли подпольную лабораторию Свежий выпуск 12 сентября 2024 г. 3:00 70 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Сотрудники департамента КНБ совместно с работниками прокуратуры ликвидировали крупную нарколабораторию. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, стоимость изъятых наркотиков превысила 3,5 млрд тенге. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов «Подпольную лабораторию организовали граждане европейской страны, – рассказали в прокуратуре. – Из незаконного оборота изъято более 125 килограммов мефедрона, или 630 тысяч разовых доз, а также 500 литров прекурсоров». Наркопроизводители использовали лабораторное оборудование нового поколения. Его мощность – до 30 кг «синтетики» в сутки. С санкции суда двое иностранных граждан взяты под стражу. Проводится досудебное расследование. Задержанным грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. #КНБ #прокуратура #наркотики #нарколаборатория