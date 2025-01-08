Налог на автотранспорт отменили в Кыргызстане

Вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, касающийся налогообложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабаr
В обращении Садыра Жапарова объясняется суть указа.
«Я подписал Указ, касающийся налогов. Позвольте объяснить его содержание, чтобы он был понятен простым гражданам. Я дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий Указ. Это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон «О Дорожном фонде», предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива.
С транспортных средств налог больше не взимается, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом», - написал он.
Также сообщается, что он поручил освободить от налога (амнистия) граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.
«Мы также простили все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года. (Налоги за период до 1 января 2022 года не будут проверяться). Создана рабочая группа по ЭТТН. В течение месяца они представят свои предложения.
Кроме того, я продлил мораторий на освобождение фермеров от земельного налога до 2030 года. До 2030 года мы решим вопрос с орошением земель, построим основные и второстепенные оросительные каналы, полностью очистим существующие и построим новые там, где это необходимо.
В общем, мы решим проблему с водой для фермеров. После этого мы снова начнем собирать налоги», - пишет Садыр Жапаров.
Вместе с тем он отметил, что государство держится и становится сильным благодаря налогам. Рост заработных плат, пенсий, пособий, строительство социальных объектов, асфальтирование дорог и другие работы зависят от собранных налогов.
«Нам нужно избавиться от представления, что если не платить налоги, то в конечном итоге это сойдет с рук. Своевременная уплата налогов – это священный долг каждого гражданина.
В развитых странах, которыми мы восхищаемся, налоги священны. За их неуплату или уклонение от них предусмотрены очень строгие наказания. Поэтому и у нас налоги должны быть священны. С этого момента оплачивайте налоги своевременно», - добавил президент Кыргызстана.