Налог на автотранспорт отменили в Кыргызстане

Вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, касающийся налогообложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабаr

В обращении Садыра Жапарова объясняется суть указа.

«Я подписал Указ, касающийся налогов. Позвольте объяснить его содержание, чтобы он был понятен простым гражданам. Я дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий Указ. Это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон «О Дорожном фонде», предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива. С транспортных средств налог больше не взимается, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом», - написал он.

Также сообщается, что он поручил освободить от налога (амнистия) граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.

«Мы также простили все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года. (Налоги за период до 1 января 2022 года не будут проверяться). Создана рабочая группа по ЭТТН. В течение месяца они представят свои предложения. Кроме того, я продлил мораторий на освобождение фермеров от земельного налога до 2030 года. До 2030 года мы решим вопрос с орошением земель, построим основные и второстепенные оросительные каналы, полностью очистим существующие и построим новые там, где это необходимо. В общем, мы решим проблему с водой для фермеров. После этого мы снова начнем собирать налоги», - пишет Садыр Жапаров.

Вместе с тем он отметил, что государство держится и становится сильным благодаря налогам. Рост заработных плат, пенсий, пособий, строительство социальных объектов, асфальтирование дорог и другие работы зависят от собранных налогов.