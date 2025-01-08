Налог на автотранспорт отменили в Кыргызстане

В мире
8
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, касающийся налогообложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабаr

 В обращении Садыра Жапарова объясняется суть указа. 

«Я подписал Указ, касающийся налогов. Позвольте объяснить его содержание, чтобы он был понятен простым гражданам. Я дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий Указ. Это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон «О Дорожном фонде», предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива.

С транспортных средств налог больше не взимается, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом», - написал он.

Также сообщается, что он поручил освободить от налога (амнистия) граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.

«Мы также простили все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года. (Налоги за период до 1 января 2022 года не будут проверяться). Создана рабочая группа по ЭТТН. В течение месяца они представят свои предложения.

Кроме того, я продлил мораторий на освобождение фермеров от земельного налога до 2030 года. До 2030 года мы решим вопрос с орошением земель, построим основные и второстепенные оросительные каналы, полностью очистим существующие и построим новые там, где это необходимо.

В общем, мы решим проблему с водой для фермеров. После этого мы снова начнем собирать налоги», - пишет Садыр Жапаров.

Вместе с тем он отметил, что государство держится и становится сильным благодаря налогам. Рост заработных плат, пенсий, пособий, строительство социальных объектов, асфальтирование дорог и другие работы зависят от собранных налогов.

«Нам нужно избавиться от представления, что если не платить налоги, то в конечном итоге это сойдет с рук. Своевременная уплата налогов – это священный долг каждого гражданина.

В развитых странах, которыми мы восхищаемся, налоги священны. За их неуплату или уклонение от них предусмотрены очень строгие наказания. Поэтому и у нас налоги должны быть священны. С этого момента оплачивайте налоги своевременно», - добавил президент Кыргызстана.

#налоги #указ #Кыргызстан

Популярное

Все
Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой
Десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожара в Лос-Анджелесе
Более 120 человек стали жертвами землетрясения в Китае
В Казахстане дан старт трансформации технического и профессионального образования
Почти 30 криминальных авторитетов задержали в Казахстане за два года
Расширен список граждан, за которыми установлен контроль мобильных переводов
Систему проверки фактов планирует изменить Меtа
Анастасия Городко завоевала серебро юниорского ЧМ по фристайл-могулу
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в РК
Теннисист Амир Омарханов впервые вошел в топ-5 мирового рейтинга
Руководителей госпредприятия изобличили в получении взяток
Дания спешно сменила королевский герб на фоне угроз Трампа
Новую концепцию профессиональной ориентации запустят в Казахстане
В Астане, Алматы и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
О новых профессиях в энергетике и промышленности рассказали министры
Мощные ливни обрушились на Саудовскую Аравию
Подготовка к паводкам: предварительные работы выполнены в шести областях РК
Экс-начальников колоний осудили за коррупцию в Алматинской области
МВД предупредило казахстанцев о последствиях помощи мошенникам
Депутат Мажилиса ознакомилась с системами экологической безопасности на ТЭЦ-1 в Алматы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Команда молодости нашей
Газета моей мечты
И дольше века длится путь
Соло для собкора
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
Глава государства поздравил президента Кубы
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Распоряжение Президента Республики Казахстан
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Кредиты погибших в авиакатастрофе вблизи Актау списали в Аз…
На Кубе на складе боеприпасов произошли взрывы
Дания спешно сменила королевский герб на фоне угроз Трампа
Мощные ливни обрушились на Саудовскую Аравию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]