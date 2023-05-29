Нам сейчас крайне важно сохранить наше согласие, дружбу и стабильность – президент

Президент, Культура
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Глава государства посетил Казахский музыкально-драматический театр имени С. Муканова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Президент осмотрел недавно возведенное здание Казахского музыкально-драматического театра в областном центре Северо-Казахстанской области. Президент просмотрел отрывок из пьесы «Магжан».

По словам директора театра Биржана Жалгасбаева, который работает в творческом коллективе с его основания, театр до недавнего времени располагался в старом здании Дворца энергетиков. Несмотря на это, труппа радовала зрителей постановками различных жанров, завоевывала призы на международных и республиканских конкурсах. Переехав в новое здание, коллектив получил возможность расширить репертуар, укрепить творческие связи с зарубежными и отечественными театрами.

Глава государства побеседовал с представителями интеллигенции, общественными деятелями области.

«Наше кредо и девиз – это единство в многообразии. Мы должны беречь это единство. Мы одна нация, будь то казахи или другие национальности, поэтому мы должны честно служить на благо процветания нашей страны. Желаю всем благополучия. Будем вместе держаться. Нам сейчас крайне важно сохранить наше согласие, дружбу и стабильность, с тем чтобы дальше идти вперед. Конечно, в стране имеются вопросы социально-экономического и общественного характера. Без проблем ни одно государство не существует, даже самые развитые и благополучные страны. Но если в стране есть порядок и соблюдается закон, то это очень серьезная гарантия достижения конечного результата», – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев обсудил с представителями общественности вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения.

Глава государства отметил необходимость организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 130-летию видного представителя казахской литературы поэта Магжана Жумабаева.

 

 

 

#культура #Токаев #президент #СКО #искусство #театр #интеллигенция

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