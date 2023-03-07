Нападение подростка на школьников: о состоянии пострадавших детей рассказал аким СКО

По его словам, дети уже выписаны из стационара.

Фото: el.kz

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров рассказал о самочувствии школьников, пострадавших во время нападения подростка на учеников школы №4 Петропавловска, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, дети уже выписаны из стационара.

"Их состояние удовлетворительное. Врачебно-консультационной комиссией рекомендовано обучение на дому", - сказал он.

Глава региона заверил, что вопрос находится на постоянном контроле.

Напомним, утром 13 февраля девятиклассник школы № 4 Петропавловска пришел на занятия с топором и ножом, напал на учеников и ранил троих, двое из ребят оказались в реанимации.