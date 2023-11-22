Нападения на журналистов: оглашен приговор организатору и исполнителям

В Алматы вынесен приговор по делу о нападениях на журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города

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Т. обвинялся в организации нападений на журналистов, в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, нарушении неприкосновенности частной жизни и персональных данных, вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений, в угрозе, хулиганстве, нарушении работы информационной системы и умышленном повреждении чужого имущества (статьи 158, 147, 132, 115, 293, 207 и 202 УК).

Несовершеннолетних К., Т., С., А. судили за хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества (уголовные статьи 293, 202).

«Подсудимый Т. с июля 2022 года по февраль 2023 года незаконно собирал сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну, без его согласия и распространил ее в СМИ через Интернет. Вместе с этим он вовлек 4 несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений. Так, К., Т., С., А. совершили хулиганство, сопровождающееся повреждением чужого имущества, а именно разбили стеклянные двери и окна помещения здания редакции, после чего умышленно подожгли автомобиль, причинив тем самым крупный ущерб потерпевшей», – установил суд.

Вина Т. и К., Т., С., А. доказана как признаниями самих подсудимых, так и показаниями потерпевших, а также другими доказательствами, собранными в ходе следствия и исследованными во время судебных процессов.

Т. признан виновным и ему по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено 4,5 года лишения свободы условно.

К., Т., С., А. получили 1,4 года ограничения свободы.

Гражданские иски двух потерпевших удовлетворены частично. В счет возмещения морального вреда с Т. и законных представителей несовершеннолетних подсудимых взыскано 3 млн тенге.

Приговор не вступил в силу.

Напомним, в феврале 2023 года межведомственная следственно-оперативная группа МВД и комитет национальной безопасности Казахстана пресекли деятельность группы, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации.

Группа совершила свыше 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки.

Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ, сообщали в МВД.

По нападениям на журналистов было возбуждено более 30 уголовных дел и задержаны 22 человека. Были установлены координаторы (те, кто давал исполнителям заказы) преступлений – казахстанец А. Клебанов-Маневич и иностранный гражданин квалифицированный хакер О. Токарев.

1 ноября этого года суд признал организатора нападений на журналистов Клебанова-Маневича невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар.