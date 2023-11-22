Нападения на журналистов: оглашен приговор организатору и исполнителям

Общество
131
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Алматы вынесен приговор по делу о нападениях на журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города

Фото: Kazpravda.kz

Т. обвинялся в организации нападений на журналистов, в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, нарушении неприкосновенности частной жизни и персональных данных, вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений, в угрозе, хулиганстве, нарушении работы информационной системы и умышленном повреждении чужого имущества (статьи 158, 147, 132, 115, 293, 207 и 202 УК).

Несовершеннолетних К., Т., С., А. судили за хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества (уголовные статьи 293, 202).

«Подсудимый Т. с июля 2022 года по февраль 2023 года незаконно собирал сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну, без его согласия и распространил ее в СМИ через Интернет.

Вместе с этим он вовлек 4 несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений. Так, К., Т., С., А. совершили хулиганство, сопровождающееся повреждением чужого имущества, а именно разбили стеклянные двери и окна помещения здания редакции, после чего умышленно подожгли автомобиль, причинив тем самым крупный ущерб потерпевшей», – установил суд.

Вина Т. и К., Т., С., А. доказана как признаниями самих подсудимых, так и показаниями потерпевших, а также другими доказательствами, собранными в ходе следствия и исследованными во время судебных процессов.

Т. признан виновным и ему по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено 4,5 года лишения свободы условно.

К., Т., С., А. получили 1,4 года ограничения свободы.

Гражданские иски двух потерпевших удовлетворены частично. В счет возмещения морального вреда с Т. и законных представителей несовершеннолетних подсудимых взыскано 3 млн тенге.

Приговор не вступил в силу.

Напомним, в феврале 2023 года межведомственная следственно-оперативная группа МВД и комитет национальной безопасности Казахстана пресекли деятельность группы, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации.

Группа совершила свыше 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки.

Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ, сообщали в МВД. 

По нападениям на журналистов было возбуждено более 30 уголовных дел и задержаны 22 человека. Были установлены координаторы (те, кто давал исполнителям заказы) преступлений – казахстанец А. Клебанов-Маневич и иностранный гражданин квалифицированный хакер О. Токарев. 

1 ноября этого года суд признал организатора нападений на журналистов Клебанова-Маневича невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар.

#суд #нападение #Алматы #приговор #журналисты

Популярное

Все
Спасибо, ребята, за игру!
Братская история
Сто лет пути
Не надо нервничать
Под угрозой древние письмена
Вирус на свободе
Всем будет жарко!
От одиночества – к деменции
И чьи это проблемы?
Путают с личным хозяйством
В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии спасли жизнь мужчине
Цифровая гигиена – вопрос выживания в высокотехнологичном мире
Нулевая терпимость к насилию, бескультурью и хамству
Обкусанная роща
Баланс инвестиций
Защита от неправды
АНПЗ: техническое перевооружение, экологические вызовы и кадровый потенциал
Новые находки
Слияние минувшего и настоящего
В зоне бизнес-комфорта
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
Даулет Турлыханов – герой своего времени
«Человеческое лицо» в реформе школы
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Мечты Ильдара и Ильнара
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Подозреваемого в создании финпирамиды казахстанца задержали…
63 млн тенге исчезли со счета организации в Караганде после…
Нулевая терпимость к насилию, бескультурью и хамству
Обкусанная роща

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]