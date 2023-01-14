В Алматы подожгли автомобиль журналиста Динары Егеубаевой
Происшествия
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По факту поджога автомашины журналистки заведено уголовное дело, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.202 УК РК - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Назначены соответствующие экспертизы.
Производство по уголовному делу осуществляет Следственное управление ДП города. Ход расследования находится на контроле МВД РК и департамента полиции Алматы.