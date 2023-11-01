Организатору нападений на казахстанских журналистов вынесли приговор

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Согласно заключениям экспертов, подсудимый Аркадий Клебанов (Маневич) страдает хроническим психическим расстройством

Фото: Kazpravda.kz

Подозреваемый в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов направлен на принудительное лечение. Об этом сообщили в Алматы соттары, передает Kazpravda.kz.

"Суд рассмотрел дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении К., которого уличили в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, нарушении неприкосновенности частной жизни и персональных данных, вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений, нарушении работы информационной системы и умышленного повреждения чужого имущества по заявлениям потерпевших (ст. ст. 158, 147, 132, 115, 293, 207 и 202 УК)", - говорится в информации.

Суд установил, что потерпевшие обратились в органы полиции с заявлениями в отношении неустановленных лиц по фактам угроз, хулиганских действий, уничтожения и повреждения имущества, связанных с деятельностью журналистов. По данному факту было возбуждено уголовное дело и в ходе расследования установлена причастность 6 лиц.

В ходе следствия в отношении одного из подозреваемых К. были проведены 2 судебно-психиатрические экспертизы. Согласно заключениям экспертов К. страдает хроническим психическим расстройством (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза от 24.04.2023 г. и дополнительная ССПЭ от 06.06.2023 г.).

По итогам досудебного расследования материалы в отношении него были направлены в суд для рассмотрения вопроса и применении принудительных мер медицинского характера.

"На основании заключений экспертиз суд пришел к выводу, что К. во время совершения общественно-опасных деяний находился в невменяемом состоянии: не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания. Подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар", - говорится в решении суда.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В счет возмещения материального ущерба и морального вреда с законного представителя подсудимого взыскано  более 14 млн тенге, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что межведомственная следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел и Комитет национальной безопасности Казахстана пресекли деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации.

Группа совершила свыше 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки.

"Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ", – отметили в министерстве.

По данным МВД, по факту нападения на журналистов возбуждено более 30 уголовных дел и задержано 22 человека.

"При составлении обвинительного акта четко распределены все роли - кто заказчик, кто исполнитель, кто оплачивал, кто координировал действия. Среди 22-х задержанных в основном исполнители заказов. Координаторами, то есть теми, кто давал исполнителям заказы, являются Клебанов-Маневич и Токарев", - проинформировали в МВД.

Напомним, в январе сообщалось, что в Алматы неизвестные залили клейкой строительной пеной дверь журналиста Вадима Борейко, а также взорвали его машину.

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