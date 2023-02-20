Взорвали две машины: в МИОР прокомментировали происшествие с коллегой журналиста Вадима Борейко

В министерстве отметили, что не допускают воспрепятствования журналистской деятельности и оказывают всю необходимую помощь.

скрин видео

В Министерстве информации и общественного развития РК прокомментировали происшествие с оператором журналиста Вадима Борейко, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщил сам журналист в своем Telegram-канале, сегодня ночью, 20 февраля, около дома его оператора взорвали две его машины.

"Министерство информации и общественного развития РК, по факту происшествия с коллегой журналиста Вадима Борейко минувшей ночью, заявляет следующее: Департамент внутренних дел Алматы провел досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу. Уточняются причины и обстоятельства", – говорится в сообщении министерства.

Также в МИОР отметили, что не допускают воспрепятствования журналистской деятельности и оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в январе сообщалось, что в Алматы неизвестные залили клейкой строительной пеной дверь журналиста Вадима Борейко.