В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор
В отношении задержанного 17 июля за нападение на врача, избрана мера пресечения - арест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.
Подозреваемый — 34-летний житель Акмолинской области, ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к ответственности.
В отношении подозреваемого будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Действия задержанного квалифицируются по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Расследование продолжается. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Напомним, 17 июля хирурга-уролога Антона Кистанова, спустившегося к пациентам после операции, ударил 34-летний мужчина, возмущенный долгим ожиданием в очереди. Врач потерял сознание и попал в реанимацию.
На инцидент отреагировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. По согласованию с главой Минздрава было принято решение установить посты охраны в крупных медучреждениях региона.
Позже костанайского врача рейсом санавиации направили в столичный Центр экстренной медицины.
Вчера министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам с призывом остановить насилие над медработниками.