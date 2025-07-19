В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор

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В отношении задержанного 17 июля за нападение на врача, избрана мера пресечения - арест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.

Подозреваемый — 34-летний житель Акмолинской области, ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к ответственности.

В отношении подозреваемого будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Действия задержанного квалифицируются по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Расследование продолжается. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Напомним, 17 июля хирурга-уролога Антона Кистанова, спустившегося к пациентам после операции, ударил 34-летний мужчина, возмущенный долгим ожиданием в очереди. Врач потерял сознание и попал в реанимацию.

На инцидент отреагировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. По согласованию с главой Минздрава было принято решение установить посты охраны в крупных медучреждениях региона.

Позже костанайского врача рейсом санавиации направили в столичный Центр экстренной медицины.

Вчера министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам с призывом остановить насилие над медработниками.